無敵國外患者，國恆亡。創造假想敵，一直是美國維持強大軍力的必要條件。美中在各項議題交鋒，讓人目不暇給。美國有將軍的直覺認為2025年美中將有一戰，本人藉此占上一卦，得泰卦，動三爻而為臨卦， 是為泰之臨。經仔細拆解，這卦應是對美中大局共存共榮的指導。分析如次：

一，泰卦：這卦象的三爻變而成臨卦，是對美中大局的指導方針。易經的否極泰來，或泰極否來。該占得泰卦三爻， 爻辭曰：「無平不陂，無往不復，艱貞無咎」。意即沒有一馬平川的地方，都會有高低起伏的。也是引喻美中大勢強弱，也不會是一直平靜如水，總是往復來回循環。對於這樣的變化，美中都應該要有平常心。

象曰：「無往不復，天地際也」。就如同春去秋來，是天地的大道理。國際間強國大勢，數百年間奧圖曼土耳其、西班牙、法國、大英、美國都各領風騷，歷史這面鏡子， 給人無窮教思。

泰卦三爻陰陽正應六爻。爻辭曰：「城覆於隍，勿用師。 自邑告命，貞吝」。如果不能體察三爻的天道強弱循環的大勢，則六爻指明將有城牆傾倒，即便是用軍事來維持強國之勢， 也無可為。

六爻象曰： 「城覆於隍，其命亂也」。就是所謂的泰極否來，不用出兵，安泰之局也將終結。台灣應該思考不能成為引爆點。

二，臨卦：泰卦變為臨卦， 象辭曰 ：「臨，君子以教思無窮，容保民無疆」。這卦的提示，美中都應該知道大國強弱乃天道循環，如春去秋來，非人力可阻擋，只能堅守正道。因此記取歷史教訓，才能確保人民的安樂無疆。

三，复卦：是臨卦的內在面考。美中遵守臨卦的教思無窮，以歷史為鏡，不宜推動代理人戰爭，為軍火商張目，強弱總是往復循環。唯此可如彖曰：「出入無疾，朋來無咎，反復其道，利有攸往；復其見天地之心」。

四，觀卦：是臨卦的反向面思考。象曰 ：「先王以省方，觀民設教」。意即美中都應從內部國內的民情，加以設教疏導。目前在美中兩大國民間的仇亞、仇中、仇美及疑美的氛圍中，中美為政者應該觀民設教、疏導以免積怨。

五，遁卦：是臨卦的對立面思考。序卦傳說「物不可久居其所，故受之以遁」。遁者，避也，隱也。二戰之後，美國久居其所，透過軍事、外交、美元獨領風騷。今天中國崛起，引領風騷成為美國的心患。象曰：「君子以遠小人，不惡而嚴」。所謂不惡而嚴，正是美國應該領悟到，用嚴肅地態度看待中國的崛起， 而不是厭惡。

結語：從易經的啟示，看美中之戰是可以避免，借用東方不敗的詞「美國如此多嬌，引無數國家盡折腰」。美國應要調整世界大國唯我獨尊的心態。再看俄烏戰爭的教訓在眼前，已經一年多了，為政者不仁、致生民塗炭，人亡山河破。中國的「氣球 之亂」以致美國的「杯弓蛇影」，如何化解並消弭戰爭於無形，就是美中雙方的智慧，美中雙方都要能有泰卦的堅守正道，記取臨卦的歷史教思，才有复卦的常見天地之心，朋來無咎，觀卦的觀民設教，遁卦的遠小人，不惡而嚴肅看待可敬的對手中國。那麼易經泰之臨卦的最高指導方針，美中共 榮，還是指日可期。