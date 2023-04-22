我們需要擔心人工智能嗎?

﻿4月16日的「60分鐘」訪問谷歌總裁有關人工智能 ，沒有明確指出今後是否會造成失業問題。由於「聊天機器人」ChatGPT出現，可以替美國總統拜登 寫講稿、替學生寫論文等，令人擔心人工智能是否會取代人工？更有甚之，有些人「語不驚人死不休」地居然認為，今後學校教育不必要、失業問題嚴重、世界將走向黑暗動亂。

幾世紀前的工業革命，開始使用機器代替人工，的確造成嚴重失業問題引起動亂。那是一個對於工作極巨大的轉型，雙手萬能不再是事實，機器做得又快又好。現在人工智能的出現會是另一個工業革命嗎？

筆者1985年任職的財務部門開始使用Visi Calc，亦即Lotus 123及Excel的前身，一個使用電腦快速計算的電子表格，最重要的是可以更改「變數」（variables），答案就可隨之改變。不再需要用橡皮擦掉答案全部重做。筆者的部門沒有人因之被裁，反之增加了工作效率，有較多時間用數據去做分析。筆者後來成為註冊會計師，用QuickBook做帳、Turbo Tax報稅，電腦作業事半功倍。簡言之，即使今後人工智能再度進化，也只是在電腦使用上循序漸進地改變，並非另一工業革命。人類的基本知識仍需具備，機器人聽從指令運作。提供的答案也是來自於人類，只是機器人能夠在短時間內處理大量資料去搜尋答案而已。

全美最大的兩個網路售貨商Amazon及Walmart，早已使用人工智能自動化，機器人可以識別、分類、運送、追蹤貨品，24小時不需休息，但是人工仍然需要，兩家公司在疫情 時員工各超過100萬人。這只是兩例，今後機器人也許會取代了一些人工，相對地，使用、維護、甚至改進機器人，也需要增加人力。

目前對於「聊天機器人」的出現，不必大驚小怪，早在幾年前，中國已經發明「聊天伴侶」也是一個機器人，給單身男性做伴，也能回答問題，可以預期被問的問題都能回答。這個機器伴侶的上市沒有驚天動地，也沒有供不應求。簡言之，再美麗的機器人也不能代替真人。

即使人工智能會取代一些工作，可是同時帶來的是對於解決問題快速的反應、精確及多方面的考量等正面影響。機器人只是一個由人類發明、擴展、替人類服務的機械。人類可以由自己的需求，隨時隨地改變機器人。換言之，人工智能只是一個被動的工具，其獨立思考的能力有限，只能在旁輔助而不能改變人類。