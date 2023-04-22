朋友給我看他去越南 旅遊的照片，其中一張是站在胡志明市(即西貢)「黎文八公園」裡的一座塑像前拍的。我對這公園名稱非常陌生，一問地點，其舊址居然是以前的「莫挺之公墓」。

1972年，我在越南「國立西貢文科大學」上學。每天途經「二徵夫人大道」，有一段路路旁沒見到房子或商店，只有一道由街頭連接到街尾的高聳殘舊圍牆。那時候，越南南北國共對峙，歷史教科書只寫到1954年南北分割就中止。中、小學教師上越南歷史課時，也諸多禁忌，不敢涉及政治敏感話題。直到有一天，教授在課堂上簡介越南當代政治人物時，提到「莫挺之公墓」及其中的祕辛，我才恍然大悟，原來它就在我每天騎著機動車經過的神祕圍牆背後。

莫挺之公墓位於西貢市中心，面積7.5公頃，周圍是四條交通要道：二徵夫人大道、潘清簡大道、潘廉大道、賢王大道。1858年，法國軍隊開始進占南越，翌年在西貢建立了一個墓園稱為「歐洲公墓」，當地越南人慣稱它為「西人公墓」，裡面埋葬的都是法國高階軍官，後來也開放給其他國籍族裔。

1954年，南越第一共和政府吳廷琰總統，以越南陳朝狀元莫挺之的名字把西人公墓改名為「莫挺之公墓」。1963年11月1日，楊文明將軍策動兵變，推翻吳廷琰政權，吳廷琰偕其胞弟吳廷瑈，暗中從總統府轉移到堤岸的華人 教堂「聖方濟各 天主堂」。翌日，吳氏俯首投降，在被押回總參謀部的途中，他們在裝甲車上被阮文戎上尉槍決，他們的遺體被葬在莫挺之公墓，基於某種理由，墓碑上僅以「兄」和「弟」代替吳廷琰和吳廷瑈的名字。

當年吳氏為這公墓命名，誰料到自己卻被埋在這裡的無名塚。教授口中這傳奇性的歷史事件，是一齣政治悲劇。如今，楊文明也早已作古，「是非成敗轉頭空」！1983年胡志明市當局把莫挺之公墓遷移，改建為「黎文八公園」。「賢愚千載知誰是？滿眼蓬蒿共一丘」，如今別說墓前蓬蒿野草，就連公墓圍牆、墓碑、骨殖都已消失無蹤。有多少來公園遊玩的遊客，知道他們腳下踩的土地，曾是當年南越叱咤風雲人物的長眠之處？