興起到蓬勃 全球化奇幻旅程

台積電 在高壓下在美設廠，創辦人張忠謀先生在動土現場喟然感嘆：全球化幾已死亡。這深重的嘆息，震盪於所有人的耳際。

這一聲嘆息，不僅僅是為台積電或半導體產業而發。因為，「全球化」三個字緊緊連繫著數十億人的興衰禍福；一朝動搖，後果無比慘重。

追本溯源，全球化始於何時何地，有種種不同的說法；有人回溯到數百年前，甚至始於洪荒時代。但不容諱言，全球化這樣的說法直到1990年代初方才逐漸傳誦眾口，顯然在此前後，這個世界出現了引人矚目的變化。

就其實質而言，全球化就是跨越國境商品與生產要素愈來愈頻繁的往來；而且參與的國家也不斷增多，不再侷限於小區域中的少數國家。

就此而言，最早期的全球化出現於18世紀工業革命之後。若干先進國家利用地下能源突破動力瓶頸，大規模機械化的產出相對於傳統的手工業，具備完全無與倫比的優勢，這些國家乃挾此優勢打破落後國家的國門，強勢取得市場、資源乃至主權，造成許多國家都被迫加入全球化；形成全人類只有不到一成的人口主宰全體命運的悲慘世界。

這樣的全球化一直持續到1960年代，少數落後國家才覓得翻轉悲慘命運的巧妙竅門：那就是利用窮國最豐富也最低廉的勞動，爭奪先進國家高價勞動的市場，利用其間的差價，快速提升國力。一馬當先的，就是亞洲四小龍中的台灣，巧妙地避開資本與技術密集的重工業，直接引進外來的資本、加工技術與半成品，利用廉價勞動大量生產極其低廉的民生用品銷往先進國家近30年，創造出經濟奇蹟。直到1980年代末期，才在內外交迫之下，整個加工出口業一夕之間移往東南亞 及中國大陸等勞動更低廉國家。

這30年是從前一個階段帝國主義全球化過渡到其後的高速全球化的關鍵，它改變了全球化的形態與方向。跨越國境的不再只是先進國家的工業產品，數量愈來愈多而且加速成長的是落後國家廉價勞動的加工產品；先進國家固能從資本與技術密集的產品、資本及技術等獲得豐厚的報酬，落後國家更藉廉價勞動與高價勞動之間的差價，使工資與所得大幅提高，國際影響力也隨之不斷擴大。

從1980年代後期自東南亞、中國大陸飛躍發展的全球化，由於全人類九成的落後國家趨之若鶩，勢如破竹地向世界各地擴散；過去故步自封，或被迫打開的國門，如今完全自願而且求之唯恐不及地快速開放，因而出現人類亙古未見的高速全球化階段。

高速全球化弭平先進國家與落後國家之間的鴻溝，人數更多的落後國家因而取代先進國家成為人類世界的主要力量，終於引發了先進國家的反撲。身為全球獨霸者的美國，數年來以種種手段重擊全球化，包括提高關稅 、貿易限制、在地化生產、友岸外包、杯葛WTO仲裁功能等不一而足。

然而商品與生產要素跨越國境往來，既是最大的利益來源，而且已經覓得正確的道路一往直前。尚在急起直追的中亞、西亞與非洲國家，正渴求均霑全球化的雨露，這是誰開歷史倒車都阻止不了的事。而這也正是身為開路先鋒，而且累積30年經驗、技術與人才的台灣大顯身手的機會。