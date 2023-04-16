「蔡麥會」給世人與台灣的啓示

2023年4月5日上午10點，蔡英文總統抵達加州雷根總統圖書館大門口，美國眾議院議長麥卡錫 迎接蔡總統；這場會面超過160名媒體記者報名，包括美國當地主流媒體與國際重要媒體。

會後台美共同發表談話，蔡總統引用雷根的話表示「民主不是代代相傳的，也會受到威脅，失去也不無可能」，因此更需要進行維護。論語有言「德不孤，必有鄰」，美台友誼對自由世界有深遠意義。

「蔡麥會」給世人與台灣人民的重大啟示在於「普世價值不分種族、國界」。所謂普世價值就是指最基本人權「自由民主」，而既是基本人權，這代表凡是人類就都應該擁有它，亦即全世界人民都應該擁有自由民主，而既是全世界人民，這代表不分種族、國界的全球人民，都應該擁有這項普世價值「自由民主」。

以此觀之，中共 統治之下的「全中國人民」當然也就應該擁有這項普世價值「自由民主」，此理至明。 但中共如今完全不是以「自由民主」統一台灣，因為他們統治之下的廣大人民最缺乏的就是自由民主。

中共當前是以「九二共識」、「民族主義」、「一個中國」統一台灣，但這種號召尤其荒誕不經、離譜可笑，因為像中共這個不折不扣的外國勢力舶來政權，那裡有資格去高喊以上這些口號？

中共既無法以「自由民主」統一台灣，也根本沒資格以「九二共識」、「民族主義」、「一個中國」統一台灣，所以別說是他們打算渡海攻台，就是他們如今的「機艦擾台」都是完完全全的法理兩缺。

台灣是自由民主陣營的前沿，也是具備全球最重要戰略地位的民主國家，更是全世界半導體精密科技的龍頭、重鎮，只要台灣自立自強、團結爭氣，美國這一位自由民主陣營的領袖，絕對必力挺台灣到底，堅決抵抗獨裁專制的中共未來可能的任何形式侵略。

美國至今對烏克蘭 的長期強大支援早已是全世界有目共睹，而台灣的特殊地位及戰略重要性，很明顯絕對是遠遠超過烏克蘭，甚至美國總統拜登已高達三次公開向世人宣稱美國會「軍事保台」，連同此次「蔡麥會」麥卡錫議長所做的快速、及時援台承諾，請問台灣人民還要美國再去做什麼樣的保證、承諾才會滿意？

中共政權一天不垮台，台海戰爭就必難避免，因為中共明顯已經無法再去忍受「民主台灣」持續不斷源源放送號召力強大的「普世價值」到全世界的每一個角落，這必會嚴重威脅到他們政權的合法性及合理性進而危及其政權的存續。