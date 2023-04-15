肯塔基州槍殺案應該怪誰?

4月10日在肯塔基州的銀行槍擊 案造成包括兇手5人死亡、9人受傷，其中一位警察 傷勢嚴重。這是美國今年第146件四人以上被殺的槍擊案。

肯州凶殺案與去年德州 小學案件相比有許多共同點：兇手有精神問題、使用高火力衝鋒槍及凶器容易合法購得等。不同點是肯州警察在極短的三分鐘內趕到現場與兇手對峙，一位警察受重傷，但是警方將兇手擊斃，及時避免了更大的災難。

去年德州小鎮的槍擊案，警方反應遲鈍猶豫不決，以致19位學童以及兩位老師喪生槍下。肯州的警察是否由徳州悲劇上學到教訓，不得而知，但是及時反應的作法是可圈可點。

可悲的是兩個案件的兇手都有自閉的精神問題，而仍然能夠合法購到槍枝。以管制槍枝較嚴厲的加州為例，有所謂的15天coolingperiod，盡量使購槍者在決定購槍前能冷靜下來，同時調查其背景，使有精神問題的兇手買不到槍。可悲的是，徳州與肯州沒有購買槍枝的管制，肯州兇手於行兇前六天買到殺人凶器，這是誰的錯？再者，目前有19州施行的「紅旗法」，是執法單位可以及時對有問題的持槍者繳械，德州及肯州不在19州之中。

上述德州和肯州槍擊凶殺案皆可避免，在禁槍不易的美國，每一州如果都能像加州施行的控槍限槍法案，使兇手不易拿到槍枝，凶殺自然會減少。可悲的是，肯州州長在悼念他被殺的銀行朋友時，對如何防止悲劇一再重演則隻字未提，也毫無對策。這種凶殺案可預期會再發生、奪去其他無辜生命。再下半旗哀悼又有何用？肯州及德州的槍殺案，除了兇手之外應該怪誰？政客們要到什麼時候才能真正甦醒？