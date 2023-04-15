疫情折騰、思維糾纏、地域紛爭 世界真亂

疫情 折騰，思維糾纏，地域紛爭，世界真亂。這既是不爭的現實，也是歷史發展的必然。怎麼辦？中國的「易經」給出了方案，就是「易經」的第11卦的「地天泰」卦，簡而言之就是講「變革和轉換」。

從時間、進程上講，2024年將進入既將到來的第26輪「三元九運」的「九紫火運」，這就是「轉換」。

「易經」中最能說明「轉換」的是「地天泰」卦。從字面上看，這裡一目了然地把「地」寫在先，「天」寫在後，把習慣稱做「天地」一詞，顛倒、轉換了過來，「開卦明義」發人深省。

在「地天泰」卦的主導條款的六五爻上，有「帝乙歸妹，以祉，元吉」八個字的精典辭句。

這裡是說，「帝乙」是商紂的父親，「歸妹」就是嫁出妹妹，到夫家去，那就要改變其在家時被嬌生 慣養的如「霸王」般的任性習慣，轉變成能承擔家庭生活的如「公僕」般的賢良能力。 「以祉」，即以此為人生的福祉。「元吉」，就是大吉大利了。

這裡表面是在講一個女子長大成人轉折時的規矩，實際是在傳達一條祖訓，就是通過「變革和轉換」：做人處世要能「位尊而性柔，高貴又謙卑」，既「上得了廳堂」，又「下得了廚房」。以「中德，中道」的素養，在變局轉換中，去履行由內心而發的意願，以此為天下福祉，豈不是人類的大幸？

「易經」「故事」中的智慧又總不只是指一個人、一件事，更是在講一種素養、一種文化。在這裡可以把一個「帝乙歸妹」，延伸涵蓋到一個「公僕」、一個部門、一個機構、一個團體、一個群組，乃至一個國家。「易經」在這裡披露出的就是如何去做「公僕」的訣竅信息。

「公僕」既是一個最高貴、最優雅地稱呼，又是權貴和謙卑的完美融合，也是至高無上與勤懇服務的合二而一。

所以，有了「公僕」的思維，理念和智慧，何愁不能，國泰民安，天下太平，即：「以祉，元吉」呢？

那麼，遵循了中國老祖宗的這條祖訓，必將使不可阻擋的世界大變局，通過「變革和轉換」，迎來「世界公僕」的角色大轉換，而不是老舊的「世界霸王」之類的再版。這將是人類的福祉，世界的必然。

講具體一些：

美國在轉換，重視了宏觀調控計畫；

中國在轉換，把民主延伸到全人類；

俄羅斯在轉換，把占領的領土歸還；

烏克蘭 在轉換，撤銷西方提供的武裝。

如此這般，天下太平，共享「九紫運」的輝煌。