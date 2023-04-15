四角號碼檢字法 已成明日黃花

小學生學中文總得查字典，用數筆畫費時，遇到多筆畫如「爨」字還常常數錯。用部首查字也困難，「相」字究竟是「目」部還是「木」部？用音查字更不用說，字不認識，哪知道如何發音？我上小學時，學校規定每天都得帶「王雲五四角號碼辭典」，四角號碼檢字法解決了這些存在已久的問題。

王雲五先生的外號叫「四百萬」，概括了他一生對出版業的貢獻：「四」就是四角號碼檢字法，「百」和「萬」是他督導編纂的百科小叢書和萬有文庫。我曾在美國周末兼職教中文學校，我向校方建議教學生使用「四角號碼新詞典」後，學生們再也不討厭查字典了。

幾十年前，我在美國高中教微積分，課餘還替學區 翻譯文件成中文，電腦沒有中文，全靠手寫。後來用Word程式裡的Glossary可輸入中文，例如要打「你」字，先翻閱檢字表冊子裡不分陰、陽、上、去、入的99個讀音為ni的字，再加上旁邊所附的順序數字，由ni1到ni99作為每一個字的代碼，找到「你」的代碼後用Glossary輸入。

因為太費時，我下決心花了半年時間，把順序數字改換為該字的四角號碼，從此，打字時再也不用看檢字表了。

可惜幾年後，學校的電腦升級，Word的新版程式裡沒有Glossary這功能，我修改的Glossary等於作廢，幸而這時候電腦出現了很多中文輸入法如羅馬拼音、注音符號、倉頡等，而且把同音字都列在電腦屏幕上以供選擇，後來更有手寫輸入，非常簡單。

我的微積分班有幾位從台灣、香港 、大陸來的學生，他們移民前都念過中學。有一次我和他們偶然提起四角號碼檢字法，他們居然連這名稱都沒聽過，遑論如何使用。我曾逛過洛杉磯 各中文書局，瀏覽各種辭典，幾乎找不到用四角號碼查字的。

隨著科技的突飛猛進，電子書的崛起，紙本書已顯式微，誰還會攜帶笨重的字典及努力背熟胡適的四角號碼檢字法歌訣？想起這曾經顛覆辭典界的檢字法就這樣沒落，成為明日黃花，我心裡不禁戚戚然。適者生存是自然淘汰定律，但無可否認，四角號碼檢字法在中國出版史上是一個劃時代里程碑，對我來說，更是終生受益的查閱、研習中文便捷工具，留給我一個難以磨滅的印象。