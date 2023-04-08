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H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

止戰

吳小萍／洛杉磯

自心本定可證，

本覺本有可修；

迷惑自取可斷，

貪瞋無由可除。

仇恨本無可解，

日月同光可攝；

眾生平等可融，

戰爭無端可止。

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一洲焦點／法律攻防戰 川普的王牌是夫人梅蘭妮亞？

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