天下本無事 政客挑動之

變質變味的民主已經成了政客謀利的工具，那怕是只要能製造一時的民粹效果，美其名是為選民，而實際上是為利益團體或特定富豪服務，以政治獻金為包裝，可以包山包海橫跨黑白兩道，涉及的層面之廣令人瞠目結舌，尤其是台灣更是發揮得淋漓盡致，所以要更加挑撥離間製造仇恨，以攫取政治利益。

最諷刺的是台獨政府連自己的祖宗都不承認了，竟然會慎終追遠人類的老祖宗，而去膜拜一隻被處死的狒狒。

更可議的是台獨份子，最近紛紛無知的對馬英九 大陸和平之行大加攻奸撻伐，中華民國 的憲法迄今仍然涵蓋大陸地區，台獨份子要有本事先成立「台灣國」，之後才有資格和立場指責他是喪權辱國乃至叛國，否則根本就是乞丐趕廟公。

賴清德已經確認將代表民進黨角逐下任中華民國的總統，可是口口聲聲喊的只是台灣隊要團結，民進黨從上到下對馬英九的大陸之行大肆詆毀和汚衊，無非就是想要切斷中華民國從大陸到台灣一脈相傳的正統性，還更怕台灣人民回想起八年前，兩岸人民不但可以和樂融融，也沒有不能參與國際組織活動的尷尬。

馬英九造訪中華民國武昌起義的武漢，當地對新冠疫情有效控制的說詞本來就是事實，光不說14億人口，世界上有哪個國家可以做到說清零就清零、說解封就解封？台灣的綠媒是最早指控大陸的疫情起源，到譏諷方艙醫院、死亡人數、疫苗效果都不遺餘力的攻擊，到最後不但證明了是自己的無知和邪惡，更讓台灣人看清楚了這些「鳴嘴」，為什麼都不自我檢討那些為了護航「高端」，而導致台灣比大陸更高死亡人數比例的責任。

祖師級的邪惡狡詐政客在美國當然更是不遑多讓，從川普 到國會議員，對公衛專家佛奇的疫情起源定調為「自然」一說恨之入骨，只差沒有像對「字節跳動」以立法來達到除之而後快的魯莽，但卻在民間結合組織製造仇中反中的行動，想達到追究的目的。

握有生殺大權的民選政客為什麼不為升斗小民著想，立法限制石油公司、水電瓦斯公司、保險公司的任意漲價以節制通膨，反而去質問美聯儲的升息過快而造成的金融動盪，故意轉移目標，忽視平日坐擁高薪分紅的公司高管，浮濫投資的不當，甚至於在出事前，還先出脫自己股份的惡行，這不都是因為川普對金融機構監管的鬆綁，和各級政客開後門牽線所種下的惡果。

川普這次被起訴前就先宣告自己會被逮捕，無異於當年陳水扁被逮捕時，還無恥的舉起上銬的雙手，無非就是要激發死忠人士，為其出錢出力甚至製造社會動盪，達到假政治迫害以干擾司法的公正審判。

川普從逃漏稅、女人、煽動國會暴亂、洩露機密文件，面臨34項官司，而共和黨大佬還都不顧是非的為其發言，無疑都是為了明年選舉的考量。