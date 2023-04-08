兩年前因疫情 學校改為遠距教學，我每天除了在電腦前授課外，足不出戶，進出廚房的頻率增加了，偶爾停下來揭開鍋蓋看一下，妻子用異樣的眼光望著我，似乎在質問我這個門外漢「干卿底事？」

炊事自從母親接手、後來又有妹妹和妻子承擔，我已記不起何時離開廚房，但兒時和柴米油鹽醬醋茶打交道的情境仍歷歷在目。那時候，聽長輩說，做菜要達到色、香、味才是上選。在每天還得擔心是否有米、薪柴、淨水的環境下，哪有心思認同這些論調？我心裡的吃經只有一個字：「飽」。不過，在廚房打滾那段時間，倒也學了不少烹飪的訣竅。父母總是叮囑先燒水再煮飯，因為米煮後還得把燒紅的炭放在鍋蓋上，飯才能熟透，先燒水就可以節省柴火。

記得小時有一個鄰居，每次買雞回來，總央求父親代勞，說是不敢殺生。礙於鄰里情面，父親不好拒絕，放下工作幫忙。我心裡嘀咕：「 不敢殺雞怎又敢吃雞肉？」 我還見到鄰居一個老人在殺雞時，口中念念有詞：「小雞小雞你別怪，生來人間一道菜，今年殺了你，明年你再來」。一次父親在報上看了一則新聞後，似乎對當局的某政策很不滿，給我們講了晉惠帝「百姓無粟米充飢，何不食肉糜」的故事。我當年年紀小，不明白父親的意思，只懂得肉比米貴而已。

自從有了網路，很多一直想知的食譜 、烹製配方都可上網搜尋，信手拈來一窺堂奧，而且圖文並茂，再也不是什麼秘密。不過，一些困惑我多年、有關吃的問題仍不得其解。明知河豚有毒，為何仍有人勇於嚐試？既然「寧可食無肉，不可居無竹」，為何還感嘆「無肉使人瘦」？ 「未諳姑食性，先遣小姑嘗」是體貼細心或是圓滑取巧？為何男人要求妻子「上得廳堂，入得廚房」而不是自己？

一個朋友向我炫耀她的蜜月照片：「你知道嗎？我們三餐都上館子，有時還來個燭光晚餐。我老公可夠浪漫體貼。」想不到在超市的停車場碰到她，才不到半年，她離婚了。見她憔悴的樣子，我試著探問原因，她忿忿不平地說：「他埋怨每天下班回來不是泡麵，就是叫外賣。他居然敢質問我整天在家裡幹什麼？為何不進廚房？我也忙呀！你瞧，我得上美容院和健身 房，做美甲、做頭髮，保養皮膚和身材，多不容易！剩下的時間還得照顧我的寶貝，帶她去逛街。」「什麼？你們已有了寶寶，已能走路了？」「你誤解啦，是我的狗狗啦！」

臨別前，我問她來這裡幹什麼？她幽幽地說：「我媽媽告訴我，要栓住男人，先管住他的胃。但我還是不明白，娶老婆又不是娶管家老媽子。」

南越淪陷後，新政權把舊政權的人員關進勞改營。我閱讀過倖存者的回憶錄才知道，原來新政權是用限制口糧的策略，來對付他們這些階下囚，人是鐵、飯是鋼，當勞改者被餓得前胸貼後背時，哪來氣力抗拒？走筆至此，我不禁感嘆，油鹽醬醋、鍋碗瓢盆，比真槍實彈還可怕。我由衷地向所有長駐在廚房日復一日地「浴戰」的主婦、主夫、廚師們致敬，美國杜魯門總統的「怕熱就別進廚房」這句話，確實把廚房提升到應得的地位！