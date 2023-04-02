疑美論 主戰場不在台灣在美國

近一年來，「疑美論」甚囂塵上，引發各種爭議。美國對華政策應否研究、懷疑、並妥為因應，個人認為從歷史中可以找到答案。

我國與美國建交於1913年，斷交於1979年，其後雙方維持非官方關係。在這漫長的110年中，發生兩次重大波折。

一次是1945至1949年間，國共陷入內戰。美國認為內戰曠日持久，會導致經濟崩潰，我政府不聽在前，並以為緊急時美國會給予協助。結果當1948年內戰緊急關頭時，美國國會雖於4月通過援華法案，由於美國政府認為我政府無法贏得內戰，乃決定拖延並零星支付援華物資。

將我採購軍火之十分之一，拖延至11月底始運抵天津，但因缺乏零件，完全無法使用，內戰自此急轉直下，終於失去大陸。若無韓戰於1950年爆發，雙方外交關係恐無法恢復。

第二次波折為1979年之斷交。美國於宣布斷交前之凌晨2時許，始通知蔣經國 總統。若事後沒有美國國會及人民之支持通過「台灣關係法 」，美台關係能否延續至今之親密關係，恐有疑問。

提出以上冷酷史實，並不是責備美國政府，只是說明如不能事先了解對方全盤政策，事後遭致殘敗，只能責怪自己。

其實，「疑美論」之主戰場，不在台灣，而在美國。個人仔細拜讀美國過去二、三年之「紐約時報 」、「外交事務」、「外交政策」、「經濟學人」等刊物，有關美國對華政策及台海危機之論文，為數甚多。依其不同立場，可大致分為六種思維：

第一是主流思維，它支持美國政府當前極力抗中保台的政策。

第二種思維，認為美國遠離台海8000英里之外，力有未逮，這可以川普總統為代表。

第三種思維，可以季辛吉為代表。他認為目前兩岸對峙的情況，只能靠時間解決，但美國不可使用詭計（subterfuge）或採取漸進方式來達成兩個中國的目標，尤其是台灣不可成為美中談判的核心問題，否則一定會演化成軍事衝突。

第四種思維，反對美國只側重加強武裝台灣，而應尋求如何降低台海衝突，否則只會使台灣陷入更大危機，此種思維可以墨菲（Chris Murphy）等一些參議員為代表。

第五種思維，認為美國無法維護台灣安全而主張放棄台灣，美國東亞防線靠日本、南韓等國維持即可，主張人士為一些美國戰略專家，如史文（Michael D. Swaine）等人。

第六種思維，去年底出現，由黎安友等16位美國重量級中國問題學者提出，主張美國要向台灣和大陸表明，美國並無利用台灣圍堵中國或破壞兩岸統一之企圖，並願接受兩岸未來任何和平達成之協議。

總之，美國對華及對台政策尚在相互競爭之中，最後如何定案，均有待美國內部（尤其民意）及國際局勢未來發展而定。

綜上所述，我們對中美關係以及美國對台政策各種思維，必須加以研究，並追求對策，這也應是「疑美論」人士努力的目標。