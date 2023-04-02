習近平3點不如金正恩

網路時代，時興暱稱，節省篇幅，就叫習大金三吧。那習大有哪三點不如金三呢？

其一，都是共產黨，但習大不如金三正宗，有欺騙性。俄烏戰爭後，站隊明顯，聯合國等國際會議投票 ，金三都毫無保留支持俄羅斯，哪怕是處於極少數這邊，面子尷尬，但都不忘老祖宗恩情關係，缺彈藥，送彈藥；缺人員，派人員，哪怕幾百軍事後勤，也是實際支援。

而習大在這些重大場合老是棄權中立、模糊不清；不是派下手出面應付，搞點經貿，就是說點大話空話，表明世代友好；兩會 後習雖親訪，但也無大成果，怎能讓普亭 解渴，他要的是俄中結盟啊！其實，習大一點也不純正，是賣雜合麵的，而且是陜西帶辣糊湯的那種。

其二，從體制看，中、朝都是「國不可以一日無君」思維體系，但立嗣卻習大不如金三。從十九大起，習就熱中於修憲，搞終身制，拋棄隔代指定接班人制，至二十大都看不出誰是儲君。而金卻近期頻繁攜女兒金主愛出席各種重要場合，包括閲兵軍演，讓大夥看看這個17歳的小可愛，告訴下屬，你們放心大膽幹吧，萬一我有事，有她來接班。而習就模糊了，萬一有個三長兩短，誰是接班人都不知道，豈不天下大亂了嗎？

其三，喜奉承、愛歌頌，是兩人共同嗜好。但金在好大喜功中，卻能承認有過錯。早些時日，他在勞動黨重要會議上檢討說，朝鮮的經濟沒有比很壞更壞，人民生活沒有做到預期的改善。寥寥數語，出自金三這樣的人口中，近乎古中國帝王的罪己詔，彌足珍貴。反觀習大任職中共中央常委15年，從沒有半個字的認錯檢討，無論是官宣或私下，都找不出。

將這兩個人做些比較，別無他意，只是讓人透過現像看到本質，從一滴水中照見太陽。