槍殺案不斷 如何面對及防止

「Never mind the dog, beware of the owner」這個告示牌掛在已故名歌星法蘭克辛納屈的大門上,警告侵入的匪徒不用理會家有惡犬,而是一個對凖他的槍口!

無疑地,這是一個「持槍自衛」的警示,也是擁槍者購槍的主要目的之一。依照2020數據,全美入獄人犯高達230萭人,大約為總人口的0.7%,也就是1000人中有七人身陷囹圄,可見美國並非治安良好的國家。與其在危機時刻等待警方救助,不如自己及時拔槍自衛。依據疾病防治中心CDC,每年國民合法持槍成功的自衛多達50萬例以上。

筆者在此不是替擁槍者講話,尤其在目前持槍行兇的案件層出不窮之時。近日在田納西的一所教會小學三個九歲學童及三位長者無故慘遭殺害,「禁槍」建議又被提及,但禁槍可能嗎?諷刺的是,每次禁售如AR-15衝鋒槍之風吹起,槍店門口大排長龍,商家也肆意漲價大發利市,如同新冠病毒開始之時民眾搶購酒精及衛紙一般!換言之,過去每次禁槍失敗,購槍者反而大增。

槍枝的確是致命武器,刀子不也是?在2022 九月初,在加拿大中部的原住民 地區一個狂徒持刀殺死10人、傷了15人,刀子的殺傷力不也是很強,是否也需「禁刀」?

美國凶殺案問題的癥結,不全在兇手使用的工具,而是兇手本身!精神分裂、崇尚暴力、種族歧視 、離群孤獨、家庭失和、自殺傾向、遭遇霸凌等,皆可成為持槍行兇之因。在另一方面,及時阻止這些有問題的擁槍者拿到槍為一可行之途,也就是美國目前已有19州實施的「紅旗法」,在指認有暴力傾向的擁槍者之後,及時繳械以免凶案發生。當然,在購槍之前的背景調查仍有必要,鬆弛的法律不宜,同時紅旗法也應推展到全國。

美國槍枝數量超過總人口,想要禁售的衝鋒槍在民間多達200萬枝。美國人崇尚自由,要求一些民眾在新冠疫情 戴上口罩都有困難,遑論要把他們喜愛的槍枝繳械,實為「緣木求魚」絕對不可能。

禁槍的可行性堪虞。應該把注意力以及精力集中在家庭及學校教育、民眾心理輔導、宗教信仰寄托、遠離仇恨團體等朝著減少暴力的方向邁進,政府及媒體也應介入去提升族群和諧、社會安定。執政者應該實際去面對這個問題,而不只是每次去凶案處悼念死者及下半旗,同時怪罪於無法控制的槍枝,浪費時間於事無補之外,悲劇仍會一再重演。