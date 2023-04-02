與其衝撞 不如「交流保台」

電影 「衝擊效應」（Crash）描述不同種族、文化背景的人們，分別經歷車禍、劫車犯的威嚇、自營商店被闖空門等事故，因自身帶著種族偏見與誤解的眼光，對事件的判斷產生偏頗，卻也因事故造成的物理碰撞，同時衝擊了每個人自認為真理、根深柢固的價值，甚至改變日後人生。

前總統馬英九登陸祭祖與青年交流，發表談話時將「中華民國 」、「台灣總統」及「民國」等詞彙帶入，強調追求和平、避免戰爭是兩岸共同的事，期望兩岸放下爭執，在許多議題上達成共識。

馬前總統此行，將政治術語降低，不僅以史實堅定論述、捍衛中華民國的存在，更以歷史放大與陸「求同」，縮小彼此歧異，是對陸軟性「衝撞」；也以歷史的血淚向世界表明，需守住人性的善，即和平，這亦是對國內執政黨與主張備戰才能避戰、以成為豪豬為傲、抗中到底的人們「衝撞」的說帖。

近日因我與宏都拉斯斷交，外交處境拉警報，故馬此行也能讓台灣內部反思，因美中博弈使我不得不陷外交困局裡，逐漸失去友邦「衝擊」，在2024大選中，選民該如何抉擇？是放棄與陸對話交流，繼續跟隨執政黨強烈對陸偏見，如同電影裡資深白人警察特意攔檢美籍非裔 夫妻，並對妻過度搜身，明知放大對非裔族群偏見與憤怒是不對的行為仍為之；還是執政黨與日後候選人，願意與陸方從人性的善與歷史、文化的相互羈絆，正面看待交流？

蔡政府試圖以「親美」，化解國內「疑美」，也是一種「衝撞」。但如何在美國共和、民主兩黨不同立場間拿捏，才是人民該關心的。蔡總統此次與美國前國務卿龐培歐與現任眾院議長麥卡錫會面，兩位都持「反中」與「抗中」路線，再加上拜登政府釋出未安排與總統見面訊息，蔡總統是否能抵擋前述兩位對陸的「衝撞」言語，如出訪前所表示將「冷靜、自信」面對外來壓力，備受考驗。

如大谷翔平在經典賽時，對隊友喊話「今天不要仰慕對手」，總統能否適時放下對美國體制及其在世界影響力的仰慕，一心考慮如何維護中華民國利益，才能真正走向世界，「衝破」國內「疑美」情緒，並「衝撞」、如實向美不斷以摧毀台積電、讓台成為火藥庫等威脅台灣利益言論，提出不同的聲音。

新加坡總理李顯龍表示「中國大陸更加繁榮，對世界經濟的貢獻更大，在國際事務中的發言權也更大」。他的呼籲也映照台灣出口依賴大陸的程度，不斷增高事實，不容政府以偏見或「恐中」情緒掩蓋，正如電影裡檢察官妻子以偏蓋全，認為有色人種對己都不懷好意，但當自己受傷，願意留下來陪伴照顧的卻是平時不斷抱怨與懷疑的管家。

台灣與大陸既是羈絆也是牽制，唯有透過彼此不斷的交流帶出正向「衝擊」，實踐避戰才能「和平保台」。