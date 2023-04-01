加薪能解決房租及房荒問題嗎？

持續數天高達萬人的洛杉磯學區罷工 終於圓滿落幕，依照職位高低及其他條件，加薪最高可達30%。員工要求加薪的主要原因是由於房租高昂，目前薪水不足支付。但是加薪能夠解決長久的房荒及高昂的房租問題嗎？

學區的各種工作，從時薪18元左右的校園整理員、餐廳員工、教師助理到35元時薪的校車司機，都對洛杉磯地區高額的房租大吐苦水：一房一廳的公寓月租1600元，兩房則要2400元。18元時薪扣除社安金等，一個月只能實拿2500元左右，付了食物、水電瓦斯、汽油、車險後所餘無幾；能夠付1600元一房一廳的房租已是捉襟見肘，遑論儲蓄以備不時之需。

18元時薪加薪30%為23.4元，對現況不無小補，居住一房一廳的公寓，衣食住行沒有問題；若要養家住進月租2400元的兩房則無力負擔。另外一個重點是加薪能夠阻止日後房租不再上漲嗎？

房東非慈善家，投資房產收租理所當然。由於日益上漲的產業稅、屋子保險、修理維護等所費不貲，房租調整無可厚非。依洛杉磯時報報導，目前法令准許房租一年上調5%，可高達10%，三至五年下來，目前的加薪可能又不太夠付房租，勞資雙方新簽的約定，亦不准許罷工在短期內再度發生。

換言之，加薪只能解決目前問題，不是長遠應付房租上漲之計，治標不行，必須治本。

筆者認為大量建造廉價國民住宅，低價租給學校員工為上策。購買、改建年久失修的公寓及旅館亦為可行之途。目前洛城雖然已經有國民住宅但是不足應付房荒，也可以考慮在房價地價較低的偏遠地區，興建大型集合住宅，校方可提供12至15人的小巴，由員工輪流充當司機。

筆者曾在洛杉磯機場附近航太公司任職，公司供應15人小巴，沿途接送員工，每人只需支付少量油資，一個15人小巴坐滿能使公路上減少14部汽車，除了節省汽油之外、空氣汙染、交通阻塞以及車禍也因之減少，利人也利己。