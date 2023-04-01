「Bad Blood」(壞血）是華爾街日報（Wall Street Journal)、得過普立茲獎（Pulitzer Prize)的葛雷歐（John Carreyrou ）的名著之一，這本書揭露了矽谷新創科技公司Theranos的崛起與沒落的過程，葛雷歐詳訴他鍥而不捨的追尋真相。他也受到該公司的訴訟威脅，幸虧有他上司全力支持，最後真相大白，這個億萬公司終於垮台了。

Theranos是伊麗莎白·荷姆斯 （Elizabeth Holmes）所創立，她的理想是從每個人的指尖取得很少量的血液，來測出他所有的生理及病理指數，而不必從靜脈抽血，也避免扎針的疼痛。尤有甚者，是她想發明的儀器，小而輕便，可以放在每個人家裡，自己測試，其結果會自動傳送到公司或者醫師診所，如果數據離正常有大偏差，那麼醫師可以馬上通知病人，給予適當的治療。

這是個天方夜譚似的構想，如果有醫學、生技或病理背景的人，都知道在目前這是不可能做到的事。可惜伊麗莎白·荷姆斯全沒有這些背景，她有的是夢想及野心，再加上她善於表演及利用如簧之舌，終於打出一片天地。

伊麗莎白·荷姆斯在2002年以總統學者獎學金進入史丹福大學，她父親要她將來取得博士學位，但是她對賺錢比較有興趣，所以第二年她就自動輟學去從事她夢想的工作。

她19歲開始創業時，居然從創投基金募到600萬，使她的夢想馬上起飛。她開始雇用專業人員，同時也積極招募更多投資 ，她善用政商關係，聘請前朝高官做公司的董事，如George Shultz，Henry Kissinger等，然而伊麗莎白·荷姆斯自己是最大股東。

她說服Safeway及Walgreen各投資數億美元，後來更說服媒體大亨Rupert Murdock投資一億元，可惜這些投資後來都泡湯了。

伊麗莎白·荷姆斯的失敗，最主要是她本身的認知不夠，她一心只想賺錢，但她不知道一個生技公司，它的產品會影響人類的健康與生命，這和蘋果手機，或者微軟的軟體不同，後者都不會影響使用人的健康或生命。生技公司的產品，是被食藥署（FDA)管轄的，由於她忽視這點，所以她的公司最後以失敗告終。雖然在2015年，公司一度價値90億元，而她値50億元，當時是她事業的最高點，如果她能急流勇退，把公司賣了，歷史可能重寫，但是她得意忘形，不知禍已臨頭，從那以後，公司開始走下坡，到2017年以破產 告終。

伊麗莎白·荷姆斯並不是不知道她的指尖血測有多大的困難，公司的員工及技術人員，前後有多人向她提醒及忠告，但是她不只不聽，而且將他們解雇，有些人則自動走路。

但是最嚴重的是，和Safeway及Walgreen有關的開業醫師，接到病人的投訴，說該公司儀器測試不準，錯誤百出，當醫師們反映到公司，卻沒得到滿意的回答及處理。

她的公司從來沒有發展出一套真正的一滴指尖血可以測出所有生理、病理指數，即使能檢查，也只有少部分，而且結果錯誤百出，最後，還需要用傳統的儀器及方法，從病人的靜脈取得血液來做最後的認定，但是公司都是偷偷的做，公司絕對無法和市場上兩大化驗公司Lab Corp和Quest Diagnostic相比的。

更糟的是伊麗莎白·荷姆斯和當時最有名的律師樓掛鈎，所有的律師都聞風喪膽，不敢和她的律師過招。葛雷歐從2015到2017，用了二年時間，訪問一些該公司以前的雇員，但他們都不願提供真名，然而葛雷歐卻能抽絲剝繭，終於揭露了這一個曠世騙局。在2017年，這家公司終於宣告破產，2018年，伊麗莎白·荷姆斯被聯邦證券局起訴，罪名是「經營精心策畫數年的騙局」。

伊麗莎白·荷姆斯從崛起到衰落，前後共15年。眼看她起高樓，又看她樓塌了，真是不勝唏噓。