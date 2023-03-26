通膨、升息、銀行倒 美經濟預測失準

一般來說，在風平浪靜，經濟不冷不熱的時代，學者專家的經濟預測「雖不中，亦不遠矣」，但碰到經濟大幅波動的時候，他們的預測就往往失準了，有時候還會錯得離譜。

為了抑制美國40年來最嚴峻的通貨膨脹 ，美國聯邦儲備理事會（美聯儲Fed）一年前開始大幅提升利息。沒料到，快速升息 並未有效地降低通膨，反而產生了嚴重的後遺症。矽谷銀行（SVB）與其他兩家銀行手中持有的美債因利率 上升而價格大跌，導致銀行出現流通性危機，被勒令關閉接管，引發巿場恐慌。

回顧過去三年，從量化寬鬆、通貨膨脹、大幅升息、到銀行倒閉等，一連串經濟事件的發生似乎都在美聯儲意料之外，而且情勢變化之快，讓人措手不及。這也引發社會大眾開始質疑：美聯儲及經濟學家是否有能力準確地預測經濟走勢？

美國財政部長葉倫最近在接受媒體訪問時坦言，她去年初對於通貨膨脹的看法是錯誤的，她沒有預料到美國高通膨的發生，以及它對消費者造成的影響。 其實，不僅葉倫部長（她是耶魯大學經濟學博士，前美聯儲主席）判斷錯誤，幾乎沒有經濟學家預測到這次通貨膨脹的發生。

美聯儲旗下有400多名經濟學博士，他們經驗豐富，多年與數字打交道，譬如證券市場、銀行利率、就業數據、物價指數、外匯期貨等等。 在人們心目中，這些經濟專家既然整天都在研究經濟數字，一定熟能生巧，非常擅長根據當前的經濟數字來預測未來的經濟走勢，但實際情況並非如此，歷史已經證明，這些專家們的預測往往不準確，有時候還是錯誤的。

當然，每次經濟危機爆發後，經濟學家很快就給出了很多種解釋，其中不乏有民眾無法理解的數學公式，但這些公式能否準確預測下一次的經濟危機呢？ 卻沒有哪位經濟學家敢做出這樣的保證。

不論是經濟或股市，隨機變數太多，「黑天鵝」、「灰犀牛」隨時隨地都可能出現，而且每一個變數（如俄烏戰爭、新冠疫情）都可能「牽一髮而動全身」，因此，預測經濟或股市的未來走勢是一件非常困難的事。 英國經濟學家凱恩斯（John Maynard Keynes，1883-1946）曾被譽為20世紀最偉大的三位思想家之一（另外二位為愛因斯坦及心理學家佛羅伊德），他有深厚的數學造詣，曾著《機率論》一書，他就認為經濟難以預測，他說：「人類一些影響未來的決定，不管是經濟的，或是政治的，都不能倚賴嚴謹的數學來預期，因為這種計算的基礎根本不存在。」

關於美國未來幾年的經濟前景，經濟學家沙盤推演出「軟著陸」、「硬著陸」和「不著陸」三種可能情況。 至於那種「著陸」最可能出現， 美聯儲並沒有做出預測，也沒有經濟專家敢拍胸脯保證哪種「著陸」一定會發生，這表示美國的經濟前景仍然充滿了不確定性。

絕大多數的經濟學家都承認：「我們不會算命，無法預測未來。唯一可以肯定的是：我們對於未來並沒有肯定性的知識。」已故著名經濟學家、麻省理工學院教授薩繆爾森（Paul Samuelson，1915-2009）是第一位獲得諾貝爾經濟學獎的美國人，他曾經開玩笑說，「我們這些經濟學家，對過去發生的五次經濟危機，預測準確了九次」，這應該是經濟學家最無奈的自嘲吧。