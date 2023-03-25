國會應支持拜登提高紅藍卡稅率

世界日報日前報導，為了搶救紅藍卡 的聯邦醫療保險 ，拜登 總統提議年收入40萬元以上民眾的紅藍卡稅率從3.8%提高到5%，以便讓這項為65歲以上民眾推出的聯邦醫療保險福利計畫，能夠有經費繼續支撑25年。

紅藍卡是老年人的依靠，也是過好晚年生活的重要保障。我也是老年人，見此新聞如獲至寶，閱看多次，心潮澎湃甚感欣慰。

現在享受紅藍卡的老年人約6500萬，若紅藍卡醫療保險能延續下去，大都可能健康長壽。老年人健康長壽，對國家是好事不是壞事。

然而據新聞媒體分析，對富人提高紅藍卡稅率是聯邦政府整版預算提案項目之一，預算案在國會恐推動不易，因為共和黨掌握眾院多數，民主黨在參院只擁有些微多數，議員中已有人向媒體表示拜登的預算提案行不通。

民間流傳一句富有政治意義的俗語，「民眾熱情選議員，選好議員為民眾」，反映民眾對國會議員的期盼，國會是代表民意立法和監督政府的最高權力機關，支持聯邦政府有利於民眾權益和福祉的提案，既是自己的職責，也是對選民的回報，建議國會議員對拜登富人紅藍卡提高稅率的提議支持為好。

若此提議國會通過，對美國繼續繁榮昌盛，對議員們的政治前景都有利：一，對富人適當加稅，有利於拉近民眾之間貧富差距，使美國社會更加安定團结，繁榮昌盛富強。以富人40萬年收入計算，紅藍卡稅率提高到5%，僅交稅2萬元，富人們完全承受得起。

二，退休老人們享受紅藍卡醫保，身體健康生活愉快，極大減輕他們子孫負擔，他們的子孫可以安心奮發圖強工作或創業，還可帶動其他青壯年努力為國家創造更多財富，為國家多交稅，完全可以抵銷老人們紅藍卡醫保的支出，並可能為國家增加財政收入，並不會給政府增加更多負擔。國家和社會經濟發展了，富人們也可增加更多財富。

三，有聯邦政府官員說，如果不調高紅藍卡稅率，到2028年聯邦醫療保險經費，只能支付目前福利的大約90%。按此比例推算，2038年後此經費可能用盡，紅藍卡醫保有可能終止，後果不堪設想。

若國會支持拜登現在提高紅藍卡稅率的提議，紅藍卡醫保延續下去，經費充足，現有6500萬老人醫療有保障，會感激國會議員對他們的關心，在以後的國會換屆選舉中，老人們有充足空閒時間和豐富的社會經驗，政治辨别能力強，他們一定會積極投票。

再按每位老人平均帶動他們成年子孫兩人計算，就有1億9500萬人同心同德合力投票，可是一支龎大的選舉隊伍，可大大提高參選率，國會議員中連選連任的機率也會大大提高。