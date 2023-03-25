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加州新冠疫情結束了嗎？

薛永康／托倫斯

﻿「﻿State's COVID deaths surpass 100,000」為2月24日洛杉磯時報駭人的大標題，新冠病毒三年以來奪去10萬加州人的生命，州民人口近4000萬，每10萬人中255.3人死於新冠，在美國排名第11；目前州民每日平均仍有20人死於新冠，到2月底為止已經有2200人病故，預計到今年底將會超過嚴重流感死亡人數。

依據洛時，加州在過去12個月新冠住院及死亡率大減，因為大部分州民願意接種疫苗，以及犠牲生活上的不便盡力防堵疫情，可是醫療專家認為對新冠病毒仍然不可掉以輕心，尢其在目前許多地方口罩解禁，大眾密集活動恢復正常的情況下，長者、有宿疾以及從未接種的民眾仍然易被傳染、住院、甚至死亡。

依照去年12月數據，從未接種疫苗者與已經接種者比較，前者被傳染的機會為後者的2.4倍、住院為2.6倍，死亡3倍。筆者查看CDC數據：加州完全接種四劑為2952萬9176人，為加州75%人口，也就是說仍有近980萬州民，有些從未接種、或是沒有打完四劑，遑論補強針。

筆者已經打完四劑加上補強針，但是年長且有宿疾，所以小心翼翼；在公共場所室內仍戴口罩、避免進入擁擠場所、勤洗手。有相同身體狀況且已接種的朋友及親屬中，不乏仍被新冠傳染幸已痊癒的例子；在患病的過程中有的輕微，有的較為嚴重。換言之，最好避免得病。

回到主題，加州新冠疫情結束了嗎？洛杉磯縣衛生局長費若(Barbara Ferrer)不置可否，但是她仍如以往苦口婆心勸告未打疫苗的民眾盡快接種，即使已經接種的長者及有宿疾者仍須小心；口罩雖已解禁，在室內仍戴上為宜，並且減少聚眾為上策。

加州 口罩 疫苗

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紐約客談／路邊攤 生計、文化、頑疾

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