楊紫瓊奪影后 為天下媽媽喝采

美國科幻電影 「媽的多重宇宙」奪下今年奧斯卡 最佳影片等七項大獎，成了本屆大贏家。頒獎典禮上，楊紫瓊以60歲年紀，成為史上首位亞裔奧斯卡影后發表的得獎感言，不但激勵了許多女性朋友，一些邁入高齡的女性更深受啟發：女人不該因為年紀，局限自己的天空。

對一位性別研究者而言，關注的是女性身為母親的艱難，及其中多重角色的糾纏不清。這部電影訴說女性作為妻子、母親、女兒等身分，在父權掛帥社會中面臨的生命困境，藉由「宇宙搖」等超現實科幻情節，遇見多重相異宇宙的自己，進而尋找生命解方。

這部電影不只讓媽媽們找到情感上的共鳴，彷彿也看見自己的生活縮影。楊紫瓊領獎時說道：「我被賦予了這份禮物，扮演了能給予我產生深刻共鳴的女人，因為無論她身在哪個宇宙，她都在為愛、為她的家人而戰。」因此，她特別把獎項獻給世界上所有的媽媽，因為沒有母親就沒有我們。

不管過去或是現在，女性做為母親特別艱難。早期的女性主義者強烈批判傳統母親角色的迷思與壓迫，導致社會對女性的歧視和不公平待遇，對母親往往採取負面批判態度。然而，對大多數女性來說，做母親是非常重要的經驗，母親的職責也幾乎形塑所有生活樣貌。

1970年代後，一些女性主義者逐漸改變對母親角色的定位和評價。她們不再只強調母親角色的被壓迫面向，而是尋找母親角色的正面意義。她們肯定母職對社會和文化的貢獻，強調母親經驗對女性認同的重要性，甚至認為母性特質賦予女性權力。一些母性主義（maternalism）者更推崇母親角色，強調女人的包容性、特殊性和優越性，盧秀燕「媽媽市長」就是一種典型代表。

如今，「母親」已成為女性生命的選擇之一，而非命定的角色。然而，作為母親仍然是一種艱難的「工作」，許多人避之唯恐不及。在職場上，母親通常是工作晉升的阻礙。回到家裡，母親仍然有做不完的家事，和操不完的煩心，必須在事業和家庭上兩頭燒。但在現實世界裡，她們沒有像「小蓮」一樣，擁有超凡神力可在各個宇宙間游離穿梭。

如果選擇為家庭付出的全職媽媽，實質上是全年無休，24小時多重角色的無酬工作，年老以後更無「退休 母親」的年金給付，是否應該思考「媽媽津貼」和「退休母親年金」給付的可能性。