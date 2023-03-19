台宏邦交生變 九二共識外溢效應

台灣與中美洲友邦宏都拉斯的關係日前傳出警訊。宏國總統卡斯楚聲稱，她已指示外長處理與中國建交事宜；中國外交部發言人對此亦公開回應說：「歡迎宏方的有關表態」。

台宏邦交 生變有跡可尋。早在2021年贏得總統大選後，卡斯楚即透露上任後欲與中國建交。2022年1月，副總統賴清德與美國副總統賀錦麗出席卡斯楚就職典禮時，承諾將對宏國提出財政和發展支持，目的即為鞏固邦交。但台美外交努力仍擋不住中共 「金錢攻勢」。宏國坦承與中國建交，是因台無法滿足其經濟需求。

2016年民進黨政府上台後，先後掉了八邦交國。台灣現有14個邦交國，大都集中美國「後院」。過去中國長期在南美洲活動，但近年已加強注意中美洲和加勒比海地區。如果宏都拉斯倒向中共，不排除未來鄰近的台灣邦交國間，會產生骨牌效應。

台灣今天外交處境，與馬英九 總統執政時期比較，呈嚴重倒退。馬政府實行「活路外交」，台灣雖與甘比亞斷交，但還能維持22個邦交國；蔡英文接任後，台灣邦交國大幅減少；但不能歸咎於她不重視外交，關鍵在於兩岸關係的每下愈況，加大中國對台外交打壓力度。

坦白說，馬政府任內也多次出現與邦交國關係鬆動跡象，但因兩岸存在溝通管道，雙方在「九二共識」互信基礎上，終能建立「外交休兵」的默契。即在「一個中國原則」下，讓各自都有保留既存邦交國關係的空間，不要刻意挖對方外交牆角。

巴拿馬就是個重要案例。巴國與台灣曾維持長達百年以上外交關係，卻在2017年宣布與中國建交，成為蔡政府任內第一個斷交邦交國。其實中國對巴國覬覦已久，我曾透過兩岸智庫交流管道，與對岸外事部門商討維護台巴邦交問題。當時台方就搬出九二共識，強調台灣能在國際社會代表中國的，只有這幾十個邦交國；為什麼對岸還要趕盡殺絕，硬要迫使台灣與中國脫鉤？

馬英九主張「和陸、親美、友日」，任內沒有忽視與非邦交國的關係。外交是為爭取國家利益，人民的感受最重要。2012年台灣正式取得入境美國免簽證的資格，全球共有38國享有這種禮遇，而我國是唯一與美國沒有正式邦交關係的國家。

馬任內對日關係突破，具特別意義。駐日前代表馮寄台告訴我，沒有兩岸關係改善，他的對日工作不可能如此得心應手。2013年台日簽漁業協議，這是雙方關係發展的一個里程碑。當時我就發現，在整個談判過程中，對岸並未強力干擾。

中共「兩會」後，已確定反「台獨」和接受九二共識，是兩岸對話的政治基礎。台灣政治人物如果刻意視而不見，兩岸在國際舞台勢必處於「零和遊戲」狀態。即使坐擁執政地位，也必須接受國際現實政治考驗，面對來自中共的極限施壓。

民進黨嚴斥「疑美論」，使台灣剩下「唯美」馬首是瞻的外交選擇，只有被迫隨美笛音起舞。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）