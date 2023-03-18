不做別人棋子 兼論台灣總統選舉

「不要做別人的棋子」這是台灣新北市長侯友宜 被問及總統選舉時說的。言下之意，應是不任人擺布。象棋中的棋子，沒有自主的能力，往東、往西一切只隨下棋人的意向而走。由此引申，做為別人的棋子，表示不能自主，只能聽下棋人的意願。

當然，這個邏輯，可以應用在生活中任何層面。最常用的是政治的領域。被人利用的人，就成為下棋人的棋子。下棋人常常隱身幕後，有時被稱為幕後的黑手。如果下棋人能力高強時，他同時可以下很多的棋子，如前總統川普，居然有數百人同時做他的棋子，造成2020年1月6日，在國會的暴動，因為他們聽信下棋人宣稱的選舉舞弊論。

在國際政治舞台上，台灣常被認為是美國制衡中共 的棋子，可以説是中共的軟肋。在俄烏戰爭中，中共則被美國用做制衡俄羅斯的棋子。至於加拿大，日本 ，英國，澳洲，或甚至歐盟，也都是老大哥美國對付俄國的棋子。然而烏克蘭何嘗不是倒用美國做為它抗俄的棋子？所以棋子可以互為顛倒，表示下棋人有時反而變成棋子。做為他人的棋子，有時是心甘情願，有時是被迫的，對日本及台灣來說，兩者都是。

侯友宜的棋子說，可能是基於上述理由。侯的民調居高不下，除了政績顯赫，親民及南部地緣政治（侯是嘉義人）的關係外，他的棋子說，也是原因。台灣有些人，可能羡慕新加坡的獨立自主政策，遊走於東西兩大陣營間，後者反被利用為棋子，可見其總理李顯龍的智慧。他的父親李光耀也是如此。

台灣另一位可能的總統候選人，郭台銘是個非常成功的生意人，他的商業版圖擴及美國、中國、印度等國，如果郭真有意選台灣總統，他如何擺脫利益衝突？

民進黨的賴清德是台灣之子，他將是侯的第一對手。柯文哲是兩屆台北市長，保持和中國的友好關係，柯也是台灣大學醫學院外科醫師，如果他能切除台灣任何毒瘤，也贏得老美的信任，那麼他也是很有希望的。

無論如何，誰當選為中華民國總統，都必須以台灣人民的福祉為依歸，才是人民的幸福。這個下棋的人，才是台灣人民所需要的。