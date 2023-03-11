深受其惠又不堪其擾的電話

正在睡覺就被家裡的電話聲吵醒，匆匆走到客廳，一聽，又是那相同的快遞公司詐騙電話。每天上課正在講課當兒也被手機 打斷，更離譜，電話還是遠從亞洲國家打來。電話內容五花八門，招徠郵輪旅遊、冒名勸捐、虛報凶訊等不勝枚舉。生活在今天這個資訊發達的社會，電話和手機，我深受其惠但又不堪其擾。

30幾年前，手機還不普遍，座機是唯一和外面聯絡的途徑。每當停電，電話就不響，幸好我保留了一台舊電話，它雖簡陋，好處是不需插電，停電了仍可使用。我初到美國時申請電話，電話公司問我要Tone或是Pulse？我聽不懂，她解說是要「按的」或是要「撥的」，我以前用慣撥轉輪盤，就要了Pulse。開線後，跑遍各間電器行都找不到有輪盤的電話，問售貨員，她隨手拿起一台給我。我說：「沒輪盤呀。」她瞪了我一下：「這按鈕隨你選擇，Tone或Pulse都可使用。」當時我恨不得有個地洞鑽進去。

沒有消息就是好消息。我不知何時患上了電話恐懼症，每次接電話都忐忑不安。很多年前，一天早上，接到妹妹的電話，才知道她出了車禍 。不久後一天下午，又接到哥哥的老闆來電，告訴我哥哥從梯子上摔了下來。另一個電話是凌晨四時多，那邊傳來外州內兄的聲音，告知岳母逝世的噩耗。每天我在學校上課，電話鈴響時，一看是家裡的號碼，我的神經就緊繃起來。妻子只在不得已的情況下才打電話給我，我每次都得急忙請假回家處理母親的事。後來母親住進療養院，電話幾乎天天響，都是令人憂心的訊息。住在那裡才13天，母親就轉進醫院。兩星期後一個晚上，護士在電話裡通知我到醫院處理母親的身後事。

說實在，我對電話是既愛又恨。電話給我很多便利，母親在世時，住在外州的大哥常和母親通電話，免去母親的孤單寂寥；妻子帶孩子到外州探視岳親，電話幫我傳遞他們平安到達的消息；買新房子時，門鈴居然可和電話連成一體。有人按門鈴，拿起聽筒就可和門外的訪客通話；一次汽車出了毛病，打個電話就把拖車服務的人召來。不過，我最討厭打電話解決問題，如果是對方有收益的服務，一撥就通；如果是申訴之類，按了幾次選擇按鈕，等了十幾分鐘接通後，又從一個部門轉過另一個部門，說不定在轉換等待期間，電話就斷了。

以前我在一所私校兼職，董事們來開會時，有人手中帶著「大哥大 」。一天一位學生出了事故，我向其中一人借他的大哥大打給家長，他尷尬地說，這電話早壞了，原來它只是用來襯托身價的裝飾品。我一個學生向我請假回墨西哥家鄉處理緊急事務，她說那裡不能使用手機，所以不能按時繳交功課，我才驚覺自己是身在福中不知福。小時候看過香港出版的「今日世界」的一篇報導，科學家在研究一種可見到對方的電話，當時覺得有點天方夜譚，想不到有生之年居然真的見到了「視頻對話」。

如今手機早已蛻變成萬能的小電腦：照相機、錄像機、計算機、字典翻譯、記事本、地圖定位系統、指南針、電子錢包、電郵、看視頻、看報紙、天氣預報、路況指示，功能之多，不勝枚舉。手機是生活中不可缺少的日用品，出門帶手機，就像是攜帶身分證或信用卡一樣重要。