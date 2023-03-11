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雪融詠頌
陳安利／亞特蘭大
2023-03-11 02:00 ET
春風拂面冰解凍，
萬物萌動濕潤逢；
庭園芳草滋綠茸，
添得垂楊色更濃。
百花無語自施工，
萬里雲淡望蒼穹；
淅瀝滴答露珠容，
柔和纏綿訴心衷。
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