﻿「焚書坑儒」發生在公元前213年秦始皇在位期間，一切非秦國史書如古詩、百家語等皆被焚毀，460 多位違反者遭到坑殺。其目的不外是摧毁歷史、清除異己以鞏固自己的政權。

兩千兩百年後的今天，在崇尚自由民主，尤其是言論自由的美國，居然也有禁書、違者入獄的條例！佛州 州長德桑提斯，施行「Stop Woke Act」規定教師不能在教室討論例如族裔、種族歧視 以及非裔的話題，違者依重罪felony 處置！佛州最大城市Jacksonville 已將176本書下架，即使老師認為有些書是值得學生一讀的好教材！

在此只試舉兩本「禁書」來談論其遭禁是否合情合理。Nya’s Long Walk 是一本兒童讀物，敍述一個蘇丹女孩和她的姐妹奮力尋找水源好把食水帶回家。另一本為Sulwe, 敍述一個黑膚的肯亞女孩希望她自己的皮膚和她皮膚較白的姐妺一樣；直到一個奇蹟旅程讓她察覺到自己的美麗。

第一個故事談到的是貧困，缺乏天然資源及公共設施。一對姐妹不懼困難去取水，是一個在西方社會認為是垂手可得的便利！第二個故事影射膚色不是美麗與否的象徵，自信才是要務！簡言之，貧富的不均，膚色的不同受到的障礙也正是美國的兩大問題，給予學童一個思考對策的機會。珍惜自身優勢的處境去節省資源、同情弱勢團體、不要以膚色種族歧視，也許為這兩本書傳達的信息，卻被政客介入，認為故事內容與自己主觀的理念不合而遭到下架！

許多禁書的故事包含歷史，不能竄改也不能遮掩！ 因為學習歷史是要避免歷史重演，從歷史中汲取教訓！佛州州長禁書的作法只會誤導學生去認為他們處在自古以來，一個完美無缺，一切公平的世界！事實上，美國處在政黨紛爭、貧富懸殊，社會不安的一個極不完美的境地，需要改進的地方很多！反之，政客們執意以極端的保守主義去決定學生不應該讀什麼書，隱藏事實真相的結果是不知人間疾苦，埋沒學生們的善良本性，對扶弱濟貧無所作為，對種族歧視視而不見，對氣候變遷 聽而不聞，禁書阻礙學習，泯滅良知，剝奪學生求知領域，違反教育宗旨，對促進社會安定和族群和諧的方向是背道而馳！