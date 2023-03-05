經濟制裁俄羅斯 為何未能止戰

俄烏戰爭巳經邁入第二年，自去年開戰以來，歐美對俄羅斯 先後祭出10輪經濟制裁，但似乎未能撼動俄羅斯，全世界卻為經濟制裁付出了高昂的代價。 根據中東《半島電視台》報導，俄羅斯2022年的GDP僅縮減2.1%，遠低於「世界銀行」預估的12%。 而且俄羅斯盧布與美元匯率相對穩定，2022年盧布還升值了7%左右。 另外，「國際貨幣基金組織」最近預測，俄羅斯經濟在2023年將會有小幅成長，表現比英、德等國還好。

歐美經濟制裁未能迫使俄羅斯停戰及撤軍的原因多重，但主要有下面的五個原因：首先，歷史上大多數的經濟制裁都沒成功。 美國對委內瑞拉、伊朗、敘利亞、北韓等國實施經濟制裁多年，雖然削弱了這些國家的經濟，卻未能讓這些國家改變他們的政策。 俄羅斯地大物博，基本上是一個自給自足的國家，俄羅斯對外依存度低，外部在能源等方面對俄羅斯的依存度卻很高，再加上俄羅斯的國家債務甚低，使俄羅斯在很多方面有較強抵禦制裁的能力。

第二個原因是制裁（至少部分）容易規避。 美國對俄羅斯的制裁在涉及美國銀行系統或以美元為基礎的交易比較有效，但俄羅斯可以通過非銀行或非美元方式與外國進行貿易，如大幅增加使用印度 盧比、黃金、中國人民幣等等。 另外，歐美限制出口高科技產品到俄羅斯，目的是削弱莫斯科戰爭機器的能力。但一些未加入對俄羅斯制裁的國家，仍持續向俄羅斯供應相關的技術與設備，例如，許多受出口管制的高科技產品，在土耳其和阿聯酋等國仍然流通，俄羅斯很容易通過這些國家獲得它所需要的產品。

第三個原因是世界上四分之三國家沒有參與制裁，尤其是發展中的大國，如中國、印度、印尼、巴西、沙烏地阿拉伯、墨西哥等國都拒絕參與制裁。 美國經濟專家指出，要制裁像俄羅斯這樣的大國，只靠37個歐美、日本等發達國家是不夠的，它還需要衆多的發展中國家的參與與配合，經濟制裁方可有效地執行。美國一直在施壓印度及阿拉伯國家，要求他們加入制裁俄羅斯的行列，卻未能成功。

第四個原因是「迴旋鏢效應」。 對俄羅斯制裁不僅傷害俄羅斯，也傷害了整個世界經濟，引發了供應鏈中斷、通貨膨脹和糧食短缺 。 隨著通貨膨脹侵蝕了人們的實際收入，歐洲民眾巳逐漸對制裁感到不滿和不耐，抗議及罷工事件頻傳，使得歐盟不得不鬆綁部分的禁令，譬如同意匈牙利和斯洛伐克不必參與拒買俄羅斯石油禁令。

第五個原因是經濟制裁對俄羅斯主要出口（能源和糧食）收入影響不大。 雖然俄羅斯出口量因制裁而減少，但這些物資的價格去年飆漲，俄羅斯出口的總收入，不但沒有減少反而增多，這對於俄羅斯支付龎大的戰爭開銷助益匪淺。

目前俄烏戰況膠著，雙方進退維谷，騎虎難下，無論軍事行動或經濟制裁都無法解決俄烏問題，戰爭持續只會兩敗俱傷，造成更多無辜百姓平民傷亡及更多基礎設施的破壞。 解決烏克蘭 問題的唯一途徑是在兼顧俄烏雙方的利益下，以談判方式達成和平協議，正如曾擔任西班牙外交部長的前北約秘書長哈維爾索拉納所説:「西方國家別無選擇，只有與普亭談判方能結束俄烏衝突，停止對烏克蘭的破壞，歐洲也才能避免付出更大的代價」。