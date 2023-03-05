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梅德韋傑夫是普亭最危險的敵人

多倫多(萬沐)

俄羅斯前總統、目前擔任俄羅斯國家安全會議副主席的梅德韋傑夫,已經成為俄烏衝突以來最強硬的俄羅斯人士之一，其言辭之激烈,超過杜金。梅德韋傑夫的反常，是在故意給普亭挖坑，以便西方集中火力將普亭趕下臺，然後自己好火中取栗。梅德韋傑夫很可能就是普亭目前最危險的敵人。

二月二十四日,在俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭一周年之際,梅德韋傑夫發誓稱,俄羅斯已準備好將國境線一直推進到波蘭邊境。

上述說法被認為是俄羅斯意圖吞占烏克蘭全部領土,而這似乎也是莫斯科攻打烏克蘭的最初目標。現在,俄羅斯保住烏東都已經不可能了,這句話實質意義並不大,但俄羅斯的二號人物如此狂妄,卻足以讓西方世界更進一步團結,對普亭窮追猛打。

俄烏戰爭爆發以來,他更多次對西方發出核威脅,顯得非常沒有理智,而今年以來更加瘋狂。一月中旬，梅德韋傑夫直接指出,核大國不會輸掉事關國運的重大衝突,如果在常規戰爭中核大國遭遇失敗,則後果可能將是核戰。

二月二日,梅德韋傑夫又表示,向烏克蘭提供更多美國先進武器只會引發俄羅斯的更多報復性打擊,可以達到適用俄羅斯核原則的程度。

眾所周知,梅德韋傑夫曾是俄羅斯政權內部一個自由派人物,兒子此前也住在美國,其人並不激進,有時候甚至可以用溫和來形容。但現在成為對烏克蘭進攻的最堅定的支持者之一,而且多次口出狂言,不斷推高俄羅斯與西方的對立,實屬反常,很可能就是推動普亭下台,並企圖接掌俄羅斯的一場高級黑。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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