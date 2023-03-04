拜登基輔之行 有何成果

俄烏之戰一周年，雙方傷亡累累，烏克蘭 數百萬民眾流離失所的時刻，拜登 在戰火中隻身前往基輔，為烏總統澤倫斯基 打氣，誓言給予他unwavering support堅定不移的支持。

沒錯，較先進的5億元美國軍火已在近日運去烏克蘭，但是能夠真正改變戰局的武器，也是澤倫斯基一直苦苦哀求的戰機以及長程地對地飛彈，拜登在旅程之前卻多次回覆他「想都別想」；也就是說，他對烏克蘭的「堅定支持」不包括會觸怒普亭而引發美俄、甚至世界大戰的武器。那麼這個支持又有何意義？

美國到目前為止已經運送給烏克蘭298億美元的軍援，但不發一兵一卒，也不給可以致勝的戰機以及長程飛彈，也就是告訴澤倫斯基，美國也許不會使烏克蘭彈盡援絕，但是烏克蘭自己需要戰到最後一兵一卒。

無疑地，這是一個消耗戰，俄軍已經死傷20萬人，其中4萬人陣亡；烏軍死亡1萬3000人，平民1萬2000人，傷者無數。至於財物損失，烏克蘭許多地方都被戰火夷為平地，幾十年內都不可能恢復。當然，俄羅斯經濟下滑也受歐美各國制裁之故。

Political support for the war “could fray” in Washington and Europe if it drags on，這是華爾街日報的評論，認為美歐政界已經開始對這個戰爭厭倦，戰爭繼續下去的話，能否永續支持烏克蘭是一個問題。無獨有偶，紐約時報的看法是：普亭的目標是使戰爭繼續，一直到美歐西方國家對烏克蘭的軍援感到不厭其煩為止，俄軍就可長驅直入一舉獲勝。

筆者認為，真需要等待到烽火連天、「生靈塗炭」的那一天嗎？還是現在可以開始停戰和談，雙方坐下來談條件？中國目前也有意促進和談，美歐也可加入為「和事佬」。停戰不只對俄烏兩國，也對世界有益。至於拜登基輔之行有何成果？歷史會給他一個定論。至少，諾貝爾的和平獎與他無緣。