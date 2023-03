拜登基輔之行 有何成果

俄烏之戰一周年,雙方傷亡累累,烏克蘭 數百萬民眾流離失所的時刻,拜登 在戰火中隻身前往基輔,為烏總統澤倫斯基 打氣,誓言給予他unwavering support堅定不移的支持。

沒錯,較先進的5億元美國軍火已在近日運去烏克蘭,但是能夠真正改變戰局的武器,也是澤倫斯基一直苦苦哀求的戰機以及長程地對地飛彈,拜登在旅程之前卻多次回覆他「想都別想」;也就是說,他對烏克蘭的「堅定支持」不包括會觸怒普亭而引發美俄、甚至世界大戰的武器。那麼這個支持又有何意義?

美國到目前為止已經運送給烏克蘭298億美元的軍援,但不發一兵一卒,也不給可以致勝的戰機以及長程飛彈,也就是告訴澤倫斯基,美國也許不會使烏克蘭彈盡援絕,但是烏克蘭自己需要戰到最後一兵一卒。

無疑地,這是一個消耗戰,俄軍已經死傷20萬人,其中4萬人陣亡;烏軍死亡1萬3000人,平民1萬2000人,傷者無數。至於財物損失,烏克蘭許多地方都被戰火夷為平地,幾十年內都不可能恢復。當然,俄羅斯經濟下滑也受歐美各國制裁之故。

Political support for the war “could fray” in Washington and Europe if it drags on,這是華爾街日報的評論,認為美歐政界已經開始對這個戰爭厭倦,戰爭繼續下去的話,能否永續支持烏克蘭是一個問題。無獨有偶,紐約時報的看法是:普亭的目標是使戰爭繼續,一直到美歐西方國家對烏克蘭的軍援感到不厭其煩為止,俄軍就可長驅直入一舉獲勝。

筆者認為,真需要等待到烽火連天、「生靈塗炭」的那一天嗎?還是現在可以開始停戰和談,雙方坐下來談條件?中國目前也有意促進和談,美歐也可加入為「和事佬」。停戰不只對俄烏兩國,也對世界有益。至於拜登基輔之行有何成果?歷史會給他一個定論。至少,諾貝爾的和平獎與他無緣。