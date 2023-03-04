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人工智能

張勝雄╱亞凱迪亞

AI(Artificial Intelligence)人工智能，就是能做人類能做的(電腦)軟體。2017年Google人工智能團隊Deep Mind發明的Alpha Zero，擊敗當時西洋棋冠軍Stock Fish；同年Alpha Go打敗世界圍棋冠軍中國的柯潔及南韓的李世石。因為Alpha Go及Alpha Zero內含有無數的棋法，同時具備了演算的能力，超過人類棋手的思考能力範圍，所以最終擊敗所有人類對手。

人工智能的發展，使它能做更多人類所能做的事，用在醫學病理診斷的人工智能，可依據以前所有儲存的紀錄做對比(matching)，進而做診斷；同樣X光檢查，人工智能也能做出正確診斷，更可貴的是，甚至做出更早期的診斷。

在其他產業上，人工智能也有傑出表現。最顯著的是Tesla電動車的自動駕駛機制，一套完美的人工智能，會遵循基本駕駛規則，做出全程自動駕駛的功能，安全抵達目的地。

工廠的機器人也可靠人工智能來管控，所以以後一些藍領階級工作，將漸漸被人工智能取代。

人工智能主要是依據大數據的分析、整理及運作，也可應用在軍事及武器使用，它能使飛彈打得更準，由於能駕馭飛彈一直打到目標為止，如果不予以適當約束，AI可能會掀起一場無預警的戰爭。所以今年初，美、中等60多國簽署了軍事AI聲明，呼籲在軍事上，有責任的使用人工智能，以免擦槍走火。

去年Open AI公司發表Chat GPT，是一種Artificial General Intelligence(AGI)。AGI是一種多功能的人工智能，能做許多人類可做的事，具有蒐尋及創作的功能，Microsoft(微軟)馬上投資100億；它能寫論文、求職信、答辯書、做功課、答考試題等等，也可以聊天，成為很好的伴侶。所以Nvidia的總裁黃仁勳(Jensen Huang)就說Chat GPT之於AI，就像I Phone之於手機。

最近香港大學因此禁止學生使用AI做作業，認為是抄襲。可以想像，不久的將來，只要具有Chat GPT，就可走遍天下。

AI也可被歹徒用於破壞公司和機構的運作軟體，使其失去功能，然後勒索贖金，去年美東幾州的電網，就曾發生類似事件，這種cyber crimes很難預防。人工智能愈發展，將來會不會取代人類，甚至駕馭人類，使人類變成人工智能的奴隸？這是我們應該考慮的問題，科學怪才霍金博士和Tesla老闆馬斯克，就提出警告，要人類小心。

《人工智能的時代和人類的未來(The Age of AI and our Human Future)》由三位作者Henry A Kissinger、Eric Schmidt及Daniel Huttenlocher寫成，對人工智能的演進，有很詳盡的介紹及分析，值得一讀。

人工智能 AI Tesla

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