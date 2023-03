AI (Artificial Intelligence)人工智能 ,就是能做人類能做的(電腦)軟體。2017年Google人工智能團隊Deep Mind發明的Alpha Zero,擊敗當時西洋棋冠軍Stock Fish;同年Alpha Go打敗世界圍棋冠軍中國的柯潔及南韓的李世石。因為Alpha Go及Alpha Zero內含有無數的棋法,同時具備了演算的能力,超過人類棋手的思考能力範圍,所以最終擊敗所有人類對手。

人工智能的發展,使它能做更多人類所能做的事,用在醫學病理診斷的人工智能,可依據以前所有儲存的紀錄做對比(matching),進而做診斷;同樣X光檢查,人工智能也能做出正確診斷,更可貴的是,甚至做出更早期的診斷。

在其他產業上,人工智能也有傑出表現。最顯著的是Tesla 電動車的自動駕駛機制,一套完美的人工智能,會遵循基本駕駛規則,做出全程自動駕駛的功能,安全抵達目的地。

工廠的機器人也可靠人工智能來管控,所以以後一些藍領階級工作,將漸漸被人工智能取代。

人工智能主要是依據大數據的分析、整理及運作,也可應用在軍事及武器使用,它能使飛彈打得更準,由於能駕馭飛彈一直打到目標為止,如果不予以適當約束,AI可能會掀起一場無預警的戰爭。所以今年初,美、中等60多國簽署了軍事AI聲明,呼籲在軍事上,有責任的使用人工智能,以免擦槍走火。

去年Open AI公司發表Chat GPT,是一種Artificial General Intelligence(AGI)。AGI是一種多功能的人工智能,能做許多人類可做的事,具有蒐尋及創作的功能,Microsoft(微軟)馬上投資100億;它能寫論文、求職信、答辯書、做功課、答考試題等等,也可以聊天,成為很好的伴侶。所以Nvidia的總裁黃仁勳(Jensen Huang)就說Chat GPT之於AI,就像I Phone之於手機。

最近香港大學因此禁止學生使用AI做作業,認為是抄襲。可以想像,不久的將來,只要具有Chat GPT,就可走遍天下。

AI也可被歹徒用於破壞公司和機構的運作軟體,使其失去功能,然後勒索贖金,去年美東幾州的電網,就曾發生類似事件,這種cyber crimes很難預防。人工智能愈發展,將來會不會取代人類,甚至駕馭人類,使人類變成人工智能的奴隸?這是我們應該考慮的問題,科學怪才霍金博士和Tesla老闆馬斯克,就提出警告,要人類小心。

《人工智能的時代和人類的未來(The Age of AI and our Human Future)》由三位作者Henry A Kissinger、Eric Schmidt及Daniel Huttenlocher寫成,對人工智能的演進,有很詳盡的介紹及分析,值得一讀。