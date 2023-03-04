從黑板變遷看教學展望

六年前，學區預算購置智能板(Smart Board)代替學校教室正在使用的白板，這學期，智能板終於姍姍來遲，而且是最先進的75吋大型「智慧多點觸控顯示器(Novo Touch EK系列)，我們全校有100多位教師，只分到十幾台，僧多粥少；學校把它們分配給各部門主管及中心主任用來開會、各科系系主任及分科組長用來授課，學校的圖書館幾年前添置了幾十台新電腦後改名為「傳媒中心」。

上個月，我意外接到中心主任的電話，問我是否要Novo Touch？她願意把擺在傳媒中心的那台讓給我用；我告訴她，我的AP微積分班如有這先進儀器輔助，教起來會事半功倍。

望著那龐然大物出現在教室門口，我心情一陣激動，想起我的教學生涯，由黑板、白板到智能板的變遷，恍如隔世 。1974年，南越教育部 頒發給我教師執照，開啓了我的教學生涯。當年的教室，教師用粉筆在黑板上書寫，教室大，坐在不同角度的學生常因反光問題，不能看到黑板的某個部位。

我教的「同心中學」採用弧形黑板，反光問題雖不存在，但擦黑板時粉屑飛揚還是避不了；後來在美國公立高中教書，學校用的是綠板，粉筆插上套柄後手不會直接沾到粉末，但擦綠板時坐在前排的學生和我仍深受空氣污染的影響；幾年後，各教室的綠板逐漸更換為白板，改用馬克筆書寫，但我對它的氣味敏感，頭昏腦脹流鼻涕的情況持續近半年才漸漸習慣。

為善用這產品的各種功能，我上網摸索學習。Novo Touch結合了白板、投影儀和電腦的功能。手指代替了粉筆或馬克筆，粗細顏色隨意，可以一頁接一頁地寫下去，不用抹掉，寫的東西可隨意縮小、放大或重返修改及儲存。Novo Touch就像是投影儀的投射屏幕，清晰度不受教室燈光影響。Novo Touch和電腦連線後，就成為巨型的觸摸屏電腦，可直接在上面操作。自新冠疫情 後，學校規定所有教師都要使用虛擬空中教室(Google classroom)，學生的作業由提交紙本改為電子本，以避免實體接觸、降低病毒感染機率，教師可直接在網上看到作業的影像，批改很方便，Novo Touch提供教師、學生現場互動批注的功能，方便快捷、直接了當。

我的教書生涯經歷了無數次課程、教法的改革，但這次的變化算是翻天覆地，我必須徹底修改我的教案來配合這科技新產品。看這趨勢的演變，我突發奇想，由實體教室到遠距教學，或許真有這麼一天，學校、教室這些名稱都不再存在，教師這職業在社會各行業中也被除名，代之的是人工智能 機器人。「工業革命」曾衝擊了世界的經濟、政治大環境，改寫了人類歷史，而這未來可能出現的、顛覆傳統教育的「教育革命」，會把世界帶到怎樣的一個局面？