據美國國家氣象局（NWS）表示，全球每天平均有1800個氣象氣球 升空，其中包括美國92個，每個氣球的航程約兩小時，然後自毀。

氣球的自然屬性就是「隨風飄逸」，各國（軍用或民用）普遍利用氣球對大氣流、風向風速進行檢測成為常用手段。飛上天空的氣球都是「任其飄流，隨風而去」。儘管部分氣球有螺旋槳定位，但只能在沒風時起作用。不少氣球為防意外還裝有炸藥自動引爆的毀滅裝置，當然也少不了與地面聯繫的相關設備。多年來，各國對飄流在本國上空的無數個氣象氣球不以為然。五○年代，美軍也發了大量軍事偵察氣球，因它的「隨風飄逸」性而無果告終。

此次飛越多日，橫穿美國大陸的中國失控漂流氣球，早已被美軍方鎖定為「無害的氣象氣球」，由於媒體的大力炒作，反對拜登 的群體對他的嚴厲追責，說是「間諜 氣球、軍事偵察」，在美國掀起軒然大波，使拜登不得不用價值百萬的導彈，連續多次將其擊落，包括近日用價值44萬美元飛彈，打下本國發的價值12元的氣球。似乎平了「民意」，順了「民心」。但今後還會出現無數飄流氣象氣球，難道都用人民的納稅導彈去打掉嗎？

中美兩國的衛星，每天無數次飛越對方上空，連地上報紙的文字都看得清清楚楚，有什麽必要用一個低效的、笨拙的、掌控不了的氣象氣球來搞軍事偵查？中國正在籌備兩會，迎接布林肯訪華，迫切需要穩定的國際環境，不可能派出氣象氣球跨洋過海萬餘公里以上，任其飄流，對美國進行大搖大擺的軍事偵察和領空侵犯挑釁。對一個明顯的流浪氣球，國會一致譴責為「間諜氣球」，是不是與當年「一瓶白粉」就引發了入侵伊拉克的戰爭，沒有什麼區別。中美友好關係已被某些政客降至冰點，甚至兵凶戰危，兩軍對峙，不要再火上澆油了。