肉瘤 一般人不了解的癌症

希望之城（City of Hope）醫師William Tseng。

「癌症 」通常是一個沉重的詞彙。 對於從醫生那裡聽到這個詞的人來說，它可能帶來從焦慮到憤怒等一系列負面情緒，我們都意識到這個詞的嚴重性，並會給與它絕對的重視。還有一種由人體軟組織發展而成的罕見癌症， 英語稱 「Sarcoma」， 中文稱「肉瘤」，字面意思是「肉的腫瘤 」。

女性患乳腺的癌症Breast cancer稱為乳腺癌，男性患前列腺的癌症prostate cancer是前列腺癌，為什麽「肉的癌症」不翻譯為「肉癌」呢？肉瘤或sarcoma，很明顯是惡性的。

相較一些常見癌症，肉瘤的侵襲性甚至更嚴重。肉瘤確實是肉的腫瘤，它會生長、侵入、擴散，甚至奪走一個人的生命，和癌症的表現相同。對於肉瘤患者來說，需要應對的情緒和嚴肅性不亞於任何其他癌症類型。

肉瘤比大多數癌症更具欺騙性。俗話說「當你聽到馬蹄聲時，你不會聯想到斑馬」，大多數患者和醫師都不會注意到肉瘤或關注發現肉瘤，因為肉瘤非常罕見，在成人所有癌症中僅占1%；它沒有明顯的致病因素，與肺癌或肝癌不同，吸菸或C型(丙型)肝炎等感染幾乎與肉瘤無關，也沒有類似乳房X光檢查或結腸鏡檢查等輔助篩查工具，更無法通過血液類測試檢查到肉瘤。

通常被診斷為早期肉瘤的患者很少、很模糊，甚至根本沒有症狀，早期肉瘤通常表現為無痛腫塊，因此經常被忽視，或作為良性脂肪瘤或囊腫對待。

發現肉瘤後，需要專門研究這種癌症的專家來治療，或至少去肉瘤專家處諮詢二診意見來確定治療方案。由於肉瘤病情的複雜，並且經常被非專家醫師誤診、或採取不正確治療方式，經常導致後續醫療成效變得很糟。

總而言之，對華人社區來說，最關鍵的是醫學 知識的普及和教育，我們需要了解肉瘤，並認識到儘管它被稱為「瘤」，但它值得像任何「癌症」一樣，受到應有關注。