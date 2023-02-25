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中華民族精萃在台灣

安歌／加州

元旦洛杉磯巴沙迪那花車遊行中，台灣北一女中儀仗隊的表演令人眼前一亮，淡綠色彩中，可見台灣女學生的青春活力，面帶微笑而又態度認真，好可愛啊。北京國慶閱兵，有女兵方陣，她們經過嚴格挑選，個個面容姣好，身高整齊，威風凜凜，動作整齊，可惜過分機械統一、嚴肅而欠缺青春喜慶味道，好感遠不如台灣女學生。

筆者生於抗日戰爭年代，二次大戰勝利時年七歲，知道中華民國與美、英、法和蘇聯是世界五大國家，蔣中正總統領導中國人民取得抗日戰爭勝利，正重新建立一個自由平等的國家。可惜隨之而來的是內戰爆發，又因美國駐華大使和軍方將領誇大國民政府弊端，疏離中美關係，共產黨乘機而起，蔣政權被逼退守台灣。老蔣痛定思痛，在小蔣及一批學者型專家共同努力下，為中華民國奠定憲政基礎，利用台灣寶島豐富資源和中國人勤奮踏實特質，短短20年內，重振中華民國。

70年代，美國與中共建交，與中華民國斷交，被逼退出聯合國，又一次風雨飄零中，小蔣擔起大任，發展經濟同時，進行政治改革，取消戒嚴令，開放黨禁和報禁。政府特別重視農業發展，給農民土地，成立農委會，指導農業發展，農產品無論在數量和質量上都有很大提升，農民成富裕階層。

政府工業布局精準，建立紡織業、塑膠業、石油化工業和汽車製造業。隨著科技進步，積極培養科技人才，創新的電子產業誕生了，為日後成為電子製造業王國打下良好的基礎。

80年代起，筆者先後三次前往台灣旅行，停留時間不長，但每次都驚訝社會變化之大，最重要的發現是，台灣保留中國人最好基因，且社會安定，生活水準有了很大提升。民主法治制度健全，一人一票選出的總統，人民的選票決定誰是執政黨，由選民決定國家領導人。做得不好，只能鞠躬下台。

台北故宮博物院藏品最豐富，中華民族瑰寶精華全保留於此。建築新穎具現代感。北京也有故宮博物院，但條件有缺陷，原址是皇宮紫禁城，是歷史重要文物，要開放作為放置古物珍寶處所則受到許多限制，且各宮各院分散，如廁也是個問題，長者入內參觀是個累活。

我很喜歡101大樓，在平坦台北市中高聳入雲，像竹子般，一節一節而上。

香港中銀大廈由名師貝聿銘設計，也以竹喻意，但看來絕不像竹，而是一片片的刀片，刺向旁邊的滙豐銀行和港督府，煞氣十足。我也喜歡到台灣南部遊玩，物阜民豐，人情味重，風景優美，一片樂土。

在美國聽台灣朋友介紹，台灣的醫療健保辦得非常好，照顧非常周到，而且健康宣傳教育工作很到位；在 YouTube中，可以看到電視台中許多由各專科醫生普及醫學知識的節目，得益匪淺。這次新冠疫情台灣把關得好，政府有長期關心人民健康。

當今台灣晶片電子製造業大放異彩，全球都知道台灣大名。儘管軍機不停在干擾，周圍演習砲聲隆隆，虛張聲勢恐嚇，更顯對方驚慌失措。老總統教誨處變不驚，毋忘在莒，確有其效。

中華民國 北京 遊行

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