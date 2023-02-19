戳破台海戰爭的完美風暴

戰爭通常在三種情況下會發生：如果國防積弱不振，而且敵人將因發動戰爭而獲利；如果軍力強盛，但對別國發動戰爭有利可圖；可是即使國防強大，也沒有侵略別人的企圖心，仍舊會發生戰爭。第一、二種情況很容易理解，烏克蘭 被俄國侵略就是第一種情況的例子，第二種情況的例子是美國入侵伊拉克，第三種情況雖然不符合直覺，但是許多戰爭卻是在這種情形下發生的，例如日本偷襲珍珠港，引起美國全面參與第二次世界大戰。

國防強大並不足以避免戰爭的主要原因是，老百姓相信侵略者將付出很大的代價，因而低估了對方發動戰爭的動機，而且當人民的民族心強，願意犧牲生命保衛鄉土的時候，會有強烈的作戰意志，並不懼怕別人發動戰爭。

烏克蘭以為有北約 的強力支持，俄國將不敢輕越雷池，就算戰爭發生，人民有強烈防衛鄉土的決心，並不怕打仗。烏克蘭人也許的確低估了戰爭發生的機會，可是開戰後展現了無比的抗戰意志，由於北約在物資及情感上的強烈支持，戰爭結束時間成未定之數，烏克蘭受創已非常巨大，最後的創痛難以想像。

因為國防與民心士氣不足以規避戰爭，而且大眾難以承受戰爭的後果，在美國不停高調釋放台海戰爭風險大增的訊息，以及共軍日益逼近台灣海岸的情況下，台灣人民必須做其它的努力才可以消弭戰爭風險，當然我們應當加強國防，同時願意為國犧牲，這兩項的確是避免戰爭的兩個重要支柱（Pillars），可是仍必須盡全力想第三支柱（就是別的方法），才能真的避免戰爭。

台灣現況讓人極為擔心大家無法團結起來努力尋找第三支柱。儘管已經有許多民眾認知戰爭風險已大為升高，但是也有許多人認為加強備戰可以避免戰爭，還有一些人認為戰爭發生了就是起身應敵，別無他法，而這正是讓戰爭風險無法下降的完美風暴 。譬如有人說，我們備戰而不求戰，也有人說台灣有護國神山，如果中共攻擊台灣，對全世界的影響會嚴重到中共不敢輕啟戰端，這些想法都有道理，但是會造成台灣人民對於尋求第三支柱缺乏共識。

大家必須了解，如果兩岸發生戰爭，就算最後勝利了，台灣會和烏克蘭一樣，起碼數十年之後才可能恢復元氣。也許強大的國防與民心士氣，或者台灣對世界的重要性可能規避戰爭，但是大家禁不起萬一戰爭發生，必須付出慘痛代價的風險，我們必須停止辯論戰爭會不會發生，趕快團結起來努力尋找避戰的第三支柱。

只要全民團結一致，我們一定可以找到一個台灣、中國大陸雙贏的方法，因為美國在兩岸有重大利害關係，我們實際上必須找出三贏的支柱。台灣所有的企業家都有強烈的利害關係、資源與管道，應該團結政府與人民，努力尋找第三支柱，我呼籲台灣企業家共同領導台灣戳破台海戰爭的完美風暴。

（作者為政大財管系名譽教授）