有位抗日名將，名叫吉鴻昌，原來是國民黨 東北軍將領，九一八事變以後，蔣中正命令他剿共。他也算是奇人一個，就偷偷化裝扮成客商，以偵查為名潛入匪區延安去看個究竟。一路上看到的竟是民生安居樂業，市場上童叟無欺，他作為外地商人，處處受到友善對待，到處是抗日標語，與國民黨的宣傳南轅北轍。他回到瀋陽以後，拒絕剿共政策，最後加入中共 ，為中共效命，被國軍槍決。

這裡有一小段精彩插曲，就是吉鴻昌離開紅區時已經花盡盤纏，客棧老闆不收他的錢，臨別說：「我們早知道您是吉先生，走好，避開紅軍檢查站。」原來他的一切早在監控之中，中共命令對他暗加保護，不予揭穿，而且他所到之處，都安排精心表演。這就叫統戰，叫計謀，叫將計就計，收服一名大將。

第二個故事，筆者80年負笈來美，不久適逢開放台灣老兵回大陸探親。一位國民黨將軍問我：「我這種反共的頑固派，如果回大陸被中共盤查如何辦？」我回答：「你就說，我過去反共，現在還是反共，我就是來看看共產黨 什麼樣？該不該反？」

結果他被統戰部帶領參觀，處處受禮遇。他回到美國以後，長嘆一聲：不是中共好，而是中共壞的厲害，台灣哪天才能學會中共那一套呀？

最近有新聞報導，台灣拒絕中共人士入境參加宗教活動，不知讀者看了此文，有什麼感想？