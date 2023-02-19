擁槍應買保險 政府與業者風險管理

美國人有擁槍的權利，各級政府有控槍的義務。「在擁槍強制險」沒有立法通過之前，政府應擔負所有的賠償。這是政府應作為而未作為的責任。

回顧開年的第一個月， 全美就有40件大規模槍案73死171傷，其中包括了大年除夕，洛杉磯華人 的舞星20人死傷， 大年初二華人兇手處決了農場工作的5位華人。美國槍擊已經像另一場瘟疫，不知不覺地滲入華人的世界， 發現「擁槍」 是快速發洩情緒的方式。

就這幾年， 多少傷亡是假借「憲法第二修正案擁槍」之名？有濫殺無辜的， 有挾怨報復的。政客們事後的慰問，降半旗有什麼意思？這些傷亡者該「向誰求償」？

如果「擁槍權」是修正案得來的，就沒有理由不能再修正。「擁槍權」之所以被抱著不放，除了因為美國全國步槍協會（NRA）有巨大的利潤，NRA對政客的競選金援和國會的遊說，因此都喊著「擁槍權」是美國神聖的， 不可侵犯的。政客有想過受害家屬的有生之年失去親人的痛嗎？既然「擁槍權」是國家憲法賦予，但是人民也有「免於恐懼的自由」，因此受槍擊傷害的家屬應依法向「疏於作為的政府求償」。

從「風險管理」的角度看擁槍，政府已經失能，由保險 公司介入，進行「風險管理」應是可以思考的方法之一。要求持槍者除了向政府登記持槍證，還應單獨購買百萬以上的「人身責任保險」。如同商業有意外責任險，房客有租賃保險，銀行貸款 有貸款保險，汽車有車險， 人身有健康保險；為何就是槍枝這樣的武器沒有單獨的「槍枝意外險」？保險的要義就是風險管理，保險公司要根據槍的型號，攻擊性能，進行分類分級保險；對擁槍者的年齡層「個資」信用評級，精神正常度，家庭暴力傾向，犯罪前科等分類保險， 如保險公司拒保，就說明該人不具備憲法賦予擁有武器資格。

我們也同意槍枝本身不會殺人，就如同汽車本身不會去撞人，且大部分的擁槍者是正常人，所以由保險公司來承保，對以營利為主的保險公司不僅是一筆可觀的收入，對受害的民眾也能「求償有門」，不會無辜喪命「人財兩空」。