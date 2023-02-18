「化弱小為強大」，是許多人可望不可得的難題，其實在中國傳統文化中早有啟迪。

老子《道德經》中有「玄之又玄，眾妙之門」的句子，從古至今，無數人、無數感悟、無數解讀，基本是大同小異，不再贅述。

「大道至簡」，我認為要進入「眾妙之門」，重在抓住「玄」字，就能「化弱小為強大」。而要理解和感悟「玄」字，就必須穿越時空，設身處「老子」語境之地。

在距離老子比當今近得多的上古時期，有「結繩記事」的偉大發明。為什麼區區弱不經風的小草能變成結實的繩子，並發揮強大功能？其製作技術要領可能人人皆知，但其中內涵卻被視若無睹，這就是「旋」，即「玄」，通俗稱「搓草繩」。

在老子時期文字中，「同音同義」的很多，「玄」就是「旋」，同根同源。 「玄」，是指將兩根，或兩根以上的多根小草，搓成草繩，陰陽互動般地旋轉糾纏。重要的是，旋轉不能只是單一的旋轉，如果一直單一地「旋之又旋」，別說是草，就是鋼絲也要被旋斷了。

關鍵的是「有」字。結繩是從兩根開始「旋」、「搓」，適可而止，陰陽平衡，恰到好處。之後，相互疊加、延續，由少而多，由細變粗。再「旋」、再搓，這就是「旋之有旋」了。數千年來，卻把「玄之有玄」誤寫為「玄之又玄」，誤導了「玄」機。

它的源頭，是《易經》起始用的筮草，就是「易有太極」；兩根草搓到一起，就是「是生兩儀」；再搓揉兩根搓成的四根草，就是「兩儀生四象」；再把兩根搓成的八根草揉合，就是「四象生八卦 」了。其中的核心思想是陰陽互動地「旋」或「玄」。

直至當今，在現代化的「懸索結構」中，採用的鋼絲繩索，也是這樣從少根到多根、由細到粗、由弱變強，疊加「旋」製而成。時代變了，原理沒變，這就是《易經》的陰陽太極思想。

所以，別小看「搓草繩」，就是「玄之有玄，眾妙之門」的展現，是化弱小為強大、永不過時的實用妙招。