「The demise of local news」(報業的沒落)是1月27日The Week雜誌的一篇專題報導；美國目前每周面臨超過兩家報社關門歇業的困境，是一個對社會和諧以及維護民主極大的威脅。

該文指出在近世紀以來報業扮演的是一個對於美國公共事務重要的角色；它凝聚了群體、鼓勵公眾參與、告知民眾繳交的稅金用去何處，以及揭發不法官員。報業塑造出一個見聞廣、消息靈通的社會，是達到民主政體效率必要的條件。

印證以上所述報業的重要性，筆者在此只試舉全美銷售量最大的中英文報紙，以洛杉磯時報以及世界日報 為例。

如同華盛頓郵報以及紐約時報，洛杉磯時報也有調查性質的新聞（investigative journalism）。在2010年，洛時爆料在洛杉磯一個人口只有3萬6000人的小城City of Bell，七 位高官的薪水居然為全國最高，屬下只有16位警員的警長，其薪水比帶領7000位警員的洛杉磯警察局長的收入還高，市民被超收的各項無理稅金及罰款，則用來支付貪官污吏的巨額薪資，由於洛時的揭發，貪官們皆被解職及入獄。洛時也在過去多次報導在洛杉磯港 口卡車排廢氣量以及煉油廠的污染，目前環保在洛時監控下有所改善。

世界日報為北美最大華人 報紙，報導華人社區的最新消息以及供應給思鄉的台、港、中移民所屬的各地方專欄。對於美國及世界各地的政治、經濟、體育、娛樂及醫藥也有即時的評論及詳盡的報導。最重要的是世報關心華人的權益以及華人區的治安；同時，副刊、周刊及論壇供給喜愛寫作的華人一個發表的園地。謂世報為膾炙人口，居美華人的精神食糧也不為過。

回到The Week的看法，由於報社缺少廣告收入日益減少，取代的為一些不負責任的社交媒體，其不實的報導誤導選民，導致滿口謊言的聯邦眾議員桑托斯得以在期中選舉當選，此為一例；更有甚之，傳播仇恨鼓勵暴力，兩年前圍攻國會以及近年來諸多大槍擊案的起因，也多拜此類媒體之賜。

繼近日蒙特利公園市的大屠殺案，洛時及世報連續數日報導傷亡者的背景、政府官員的慰問以及空手奪槍勇士的詳情，給市民打氣去挽回昔日的安寧，這就是報業凝聚市區市民最好的寫照。

維護民主以及社會安定，挽救日益衰微的報業是勢在必行；缺乏「為民喉舌」的報紙，民眾會任由政客擺布；反之，報紙指出是非曲直，帶領民眾做出明確決定，選賢與能以及支持有益民生的政策。總言之，唯有確保不懼權勢、申張正義的報業其存活及發展，社會才會和諧、維護民主才有希望。