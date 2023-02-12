除非事先照會美國並取得美方同意，沒有國際公法禁止美軍將飄流經過美國本土的外國氣球 打下來。然而此例一開，今後中國解放軍也可將不請自來的美國氣球打下來。確實，若參考2001年在海南島外約70哩處中國軍機與美國EP-3間諜機所發生的意外擦撞事件，可知中國對維護領土主權有超強的態度與決心；雖然，當時可能因單方或雙方的飛行員年青氣盛，以致於擦槍走火，造成墜機悲劇。

拜登 政府在中國氣球已飄離美國本土，但仍在領海上空，才決定將氣球打下實屬明智，因為那時候氣球已下降到較為容易處理的高度，而且落水處的海水深度不到15公尺，有利於氣球碎片的打撈回收。可是當氣球被響尾蛇飛彈擊中後，爆破的震動力立刻使氣球上的儀器與載具剝離氣球，並使其以自由落體的方式墜海。由於當時氣球的高度約20公里，物體掉落到海面上與掉落在水泥地面上無異，一定是摔個稀巴爛，不利於「從回收物中淬取有用的科學與情報資料」。如果當時能採取較為溫和的手段，譬如把氣球射出大洞或射入重物，使其緩慢降落，將可回收較為完整的氣球。

在打下外來氣球前，必須考量氣球上是否載有放射性物品、爆炸性物品、生物戰劑、毒品、病毒等有害物質，若未能完全排除，便不宜在本土上空擊落氣球。因此，美軍決定在海上處理氣球是對的，不讓政客們的抱怨批判凌駕民眾的安全。雖然如此，若從另一方面考量，如果釋放氣球者心存惡意，他必定會事先設法防止作惡的證據洩漏，以免招致國際譴責與天價的賠償。顯然，放出去的氣球無法控制它的最後落點，亦即無法防止證據洩漏。

中國氣球飄經美國不是首次。這次若非陣仗較大而且被美國民眾親眼察覺，釀造出精彩絕倫的氣球流浪記，新聞話題十足，美國軍方可能按照過去慣例寧靜處理。值得注意的是，中國反對擊落氣球，但未反對代為攔截以回收氣球。無論如何，如今既然操作已公開化，任何指控必須有確證實據方屬有效。

至於美國國務卿布林肯 指責中國故意在他訪問北京前放出氣球，破壞中美友好會面氛圍，迫使他只好暫停訪中行程，實在缺乏說服力，因為該氣球在大約半個月前升空，行經萬里之後會飄往何方，非放飛者所能掌控預測。基本上，布林肯延期只是利用不必花錢的政治機會，藉機使力而已。