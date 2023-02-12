問題不在氣球 而在它是中國的

「氣球 事件」在美國引發軒然大波，以致拜登 在國會發表的國情咨文中，談到它時強硬表示，如果中國威脅我們的主權，將採取行動；而拜登採取的行動，就是命令軍方將這顆氣球打下來。

中美關係也隨著氣球的擊破自由下墜，本來國務卿布林肯此刻應該已經完成了他上任以來的首次，也是美國務卿五年來的首次訪華。布氏為落實拜登和習近平去年11月在印尼峇厘島達成的管控兩國分歧，盡快建立戰略穩定措施的共識，原本打算2月5日訪華，但現在這一切使得中美稍稍有點好轉的氛圍，又蕩然無存。

中國高空氣球進入美領空，不管是中方聲稱的「誤入」，還是美方指控的「入侵」，對美國來講，當然有理由表達不滿，但上綱上線到這個程度，激起美國的民粹情緒，拿來當作反華議題，則是另一回事，跟美國內部的政治有很大關係。

從氣球飄入美國，拜登政府的處理手法和過程看，白宮原本想理性低調地處理此事，因為拜登首要考慮的還是兩國關係的「護欄」，按美中目前的對抗程度，極可能發展到軍事衝突。

五角大廈第一時間認為這顆氣球收集情報的功能有限，不會對美國的安全構成立即的威脅，因此不建議擊落它。但在媒體將消息公之於眾，國會共和黨政客以及保守派媒體全力對拜登政府開炮，極力渲染中國氣球對美國家安全的威脅，拜登也就不得不強硬起來。

事實上，按照五角大廈的說法，之前美國也出現過多起氣球進入其領空的事情，只是以前沒有把它們識別，或者當作UFO處理；換言之，五角大廈過去並沒有把此類事情看作嚴重的國安危機。但這次之所以不同，媒體的輪番炒作，政客不遺餘力地譴責對手和攻擊中國，使美國社會彌漫著一種不安情緒，用美國醫療社會學家羅伯特·巴薩羅繆博士的話說，這個事件具有正在形成的社會恐慌的所有要素：外國對手、政治緊張和不信任，強力宣傳以及緊迫不安的公眾。說白了，也就是問題不在於間諜氣球侵入美國，而在於這個氣球是中國的，從而事情的性質變了。

過去幾年，華盛頓一直在向公眾灌輸中國是美國最大的戰略對手—真實的定位其實是敵人—的認知，雖然很多美國民眾已經接受了這個說法，可畢竟不像俄羅斯打烏克蘭一樣，讓他們有一個具體的感知，民眾平時更多還是關注美國內部的事務。然而「氣球事件」在美國輿論的炒作下，第一次具體向他們展示了中國威脅，將中國對美國的威脅具象化，實際上相當於對美國民眾進行了一次成功的關於中國威脅的動員。相信在這次事件後，美國公眾會在心裡將中國當作敵人，這對中國當然不利，順帶提一下，也對美國的華裔乃至整個亞裔都很不利。

可想而知，拜登政府將氣球打下來，以及美國掀起的這波反華高潮，回傳到中國，同樣會激起中國民眾對美國的厭惡感，讓北京 無法退讓。從氣球「誤入」美國，中國外交部最初表達遺憾看，北京原本也想通過兩國政府之間的溝通，低調處理此事，但現在它也必須顧及中國民眾的民族情感。尤其對習近平而言，清零政策的失敗讓他失去了很多人的支持，若在此類事情上示弱，失去大眾支持，他統治的合法性就會大大地被削弱。

因此，他也只能以強硬對拜登的強硬，外交部與國防部有關中國保留採取使用必要手段處置類似情況的強硬表態，讓人想到今後如果美國的無人飛行器進入中國領空，會不會也被打下來。假如中美兩國沒有建立處理這類事情的機制，不排除未來擦槍走火。更不用說如果麥卡錫不久後訪台，北京會採取什麼手段對待他和臺灣。

中美好比一艘大船，如今這艘船的船體已經被打了一個洞，灌進了海水。假如雙方都不去修補這個洞，海水以後肯定會把洞撐得更大。好在拜登還是很冷靜，在國情咨文裡依然表示美國尋求對中國的競爭而不是衝突。但美中體制不同，拜登政府無法約束國會、反對黨、媒體和美國社會，相對中國的一言堂以及黨天下，對拜登政府的冷靜到底能夠走多遠，實在沒有太大信心。