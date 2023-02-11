日前拜讀「世界論壇」上呂立祺先生為台灣問題卜卦所得的啟示，深得我心。大意說，台海兩岸本是一家人，既是同宗同類，肌膚相依，理應追求繁榮富強的統一大目標，雙方出乎善意，才能實現小蓄（小康），最後轉變為大蓄（繁榮昌盛）。

對中共 來說，統一台灣是歷史使命，但統一並不容易，除非動武，而動武也不容易；對台灣來說，要獨立不能，被統一又不情願，不統不獨維持現狀是最好的權宜之計；但中共領袖對統一台灣具有急切的使命感，現狀不可能維持到永遠，這個死結如何解套？

筆者以為，根據易經的啟示，唯一的出路是雙方都從根本上改變僵化思維，另闢蹊徑，才能柳暗花明，海闊天空。

台獨人士應放棄幻想，因為這明擺著是死胡同一條，走不通的，即便台灣人民舉行公投，即便多數人都選擇獨立，大陸也不會承認。台灣想要獨立，除非像當年美洲殖民地的英國 人那樣拿起武器對抗母國，但以台灣與中國大陸近在咫尺的位置看，絕對沒有美洲遠離英國的地理優勢，更何況台灣實力與大陸實力之差越來越懸殊。明知不可為，不如放棄台獨主張，停止去中國化，改善和大陸的關係，以消弭大陸動武的藉口。

大陸方面，應放棄內戰勝利者心態，不以兵臨城下的姿態將一國兩制強加於台灣。內戰早已過去，現在已是不同的世代，為了中華民族復興大業，中共應有肚量，以對中華民族所有成員最有利的方式解決祖國統一問題，放棄勝利者居高臨下的姿態，就應該平等對待台灣當局。既然雙方是平等的，就不應以單方面提出的一國兩制作為和平統一的唯一條件，更何況一國兩制在香港 已經名存實亡，完全失去吸引力，現在該是放棄的時候。

台灣放棄台獨，大陸放棄武統，就可以進行對等的和平協商。可以預測，理性而平等的協商結果一定是保留台灣現有的政治、經濟、社會制度，同時又是中國的一部分。這是什麼架構？唯有聯邦制，對於台灣來說，什麼都沒有失去，反而有一個強大的大陸作為後盾，結束在世界上被孤立的地位，何樂而不為！對於大陸來說，也沒有失去什麼，反而是用最簡單、無代價的方式解決了一個複雜的問題，這不比動用導彈潛艇省事多了，寬容多了嗎？

如果兩方堅持各自原先的僵硬立場不變，難免兵戎相見，其結果必然是生靈塗炭，經濟倒退，且冒著和美國一戰的風險，大陸和台灣則玉石俱毀，剩下的是雙方血海深仇，還奢談什麼中華民族偉大復興？

反之，一個由台灣和大陸組成的中華聯邦有諸多好處：一，實現中華民族復興的大業，中國傲居世界首強指日可待；二，台灣和大陸各自保有自己的制度，各得其所，人民永享和平友好關係；三，互補互助，經濟更加繁榮，國家更加強大，社會更加進步，人民安居樂業，共享榮景。這正是易掛啟示的從「小蓄」到「大蓄」的正道。此外，大陸和台灣以聯邦的形式實現統一，美國便無從介入，更沒有理由反對，也無權反對，中美因台灣問題而開戰的危險也隨之消除，這是有利於世界和平的大好事，必受到全世界的贊揚。

偉大的政治家必會理智地選擇利國利民並對世界作出正面貢獻的正道，他們將因寫出中國歷史的燦爛新章而流芳百世。祈吾願成真，則中華民族幸甚。