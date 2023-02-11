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半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

敬悼星雲大師圓寂

潘汝淦 / 洛杉磯

星雲師輩耀天靈，

排穢滌污環宇清。

言出千章富哲理，

文發萬卷啓神明。

佛徒篤信播宏愛，

居士感恩育厚情。

紫氣東來鶴遠去，

功德圓滿報福音！

上一則

關懷平民百姓生計 警惕左翼激進浪潮

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