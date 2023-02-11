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敬悼星雲大師圓寂
潘汝淦 / 洛杉磯
2023-02-11 02:00
星雲師輩耀天靈，
排穢滌污環宇清。
言出千章富哲理，
文發萬卷啓神明。
佛徒篤信播宏愛，
居士感恩育厚情。
紫氣東來鶴遠去，
功德圓滿報福音！
上一則
關懷平民百姓生計 警惕左翼激進浪潮
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