給欲進名校華裔子弟的一封信

﻿「望子成龍」是注重教育的華裔 父母願望，子女進名校，畢業後拿高薪，成家立業能夠自給自足，父母面上有光外，也不再擔心。

記得2011年耶魯華裔教授蔡美兒揭露她對兩個女兒嚴厲的教育方式，民眾對這位「虎媽」的作法是毀譽參半；而兩位女兒不負母望，課內課外活動兼顧，在家練習鋼琴如同準備學校期末考般從不怠慢，兩女皆由名校畢業，也有成就。

進入常春藤名校不易，在校學業成績、SAT 分數、課外活動、表達能力、社會服務、特別専長等皆為評審條件，缺一不可；有些華裔父母認為子女具備所有條件，但仍被摒棄於名校大門之外，認為校方有種族歧視 之嫌，為最近新聞媒體的話題。

是否有種族歧視或不公平很難斷定，因為每年仍有不少華裔進入名校，據洛杉磯時報報導，對沒有進入名校的看法眾說紛紜，有些專家認為華裔形象呆板，課外活動不外是參加數學、科學學會、學習小提琴等；有些家長則苦心積慮搬家到華裔居民少的地區，或是改名換姓，如Shin 改成Shinn，音同字不同，可以避免像華裔的姓名。上述作法能否成功入名校其實很難斷定。

筆者接受高等教育但未入名校，根據申請研究所及數十年來當雇主及雇員的經驗，加上觀察親友進入名校的子女，有以下看法：

想進名校如同謀職，必須要了解對方要求的是什麼，不能把一封一模一樣的申請書或履歷表寄至每個學校或雇主；有些名校也許要求新生有創新力、能夠獨立思考、較高的EQ或是IQ、解決問題化解糾紛、動作反應快，有領導能力或是世界觀，甚至舉手投足一般禮貌等，而不只是唸死書、考高分以及參加一些應景的體育活動或是辯論比賽。

當然，學業成績及SAT高分很重要，很多學生都已能做到，事實上有些學校包括名校已經取消SAT考試。想要進名校，筆者認為必須要和其他申請生不同，也就是「出類拔萃」；能否如「虎媽」蔡女士去塑造出一個進名校的夢想生為未知數，能否改變名校的錄取標準及方式也無法掌握，筆者認為「改變他人不如改變自己」，申請生自己能夠做些什麼？

除了在校成績好，SAT分數高外 ，筆者認為申請生必須要有足夠自信、深知自己目標、期望在名校學到什麼、能夠適應環境、提供解決問題的方法、畢業後對國家及社會有何貢獻等；如果被問及，也能夠不遮掩自己的缺點而下定決心改進，直言誠懇地講出心中的話；在申請信件及面試時能夠表達清楚，而且能舉出自己可以達到目標的實例；最重要的是，充分凖備回答各種問題，以如何在眾多申請生中「出人頭地、脫穎而出」為目標。

在此預祝想進入名校的華裔夢想生達到願望。