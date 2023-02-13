莊子人生哲學 對社會焦慮的啟示

綜觀世事，跌宕起伏，既是必然，也見邏輯，直至當下，都是規律的體現。莊子有言：「舉世而譽之而不加勸，舉世而非之而不加沮」，這是做人就要「順天應世」的人生態度。講高大上一些，也是量子理論的「個體信息與環境信息」的關係。

做為小小的一個人，如何在歷史長河中度過？當你迷茫、焦慮、不安的時候，不妨讀讀《莊子》，就可以讓心回歸純粹，讓靈魂得到平靜。

今日社會，焦慮似乎成了一種普遍情緒，各個行業、每個年齡段的人，都在焦慮著，大家似乎都不滿於現狀，都在求新求變，躍躍欲試，急不可待。

其實莊子上述的關鍵詞，「是不加勸、不加沮」。就是說，自身不隨外物起舞，既不依靠外物，也不被外物所動的心態、境界。

莊子的導師列子也曾說，御風而行，泠然善也，但依舊有所待，非最高境界，只有順應天地規律，順應人的自身條件，明白自己想要的，是否同自身條件匹配，才可以揚長避短，達到無所待的境界；也就是，他人的眼光和外界的信息，將不再會震盪你的心，焦慮自然也無處可遁。

讀《莊子》，可以讓自己「盲目前行，攀比他人，追求名利」的那顆焦慮不安的內心平靜下來。這個「回歸純粹」，就是自知之明，惟有依靠「匹配」；「不為外動」，攀比全無，才能泰然處世。

比若一個人想當「姚明」，可以先量量自己身高，這是物理檢測 ；另外還有個心理檢測，那就是「匹配」與否了。只有自知之明，才能讓心回歸純粹，讓靈魂得到平靜。乃至發現別人所沒有的自身特點，形成異於他人的獨特優勢。豈不就能「為天地立心，為生民立命」，以「不知命無以為君子」的人生觀，而「自足彼樂」舉世太平了。

與其「千方百計地把人呵護好，口燥舌乾地教人走正道」；不如讀莊子，倡「匹配」，讓自身能達到「舉世而譽之而不加勸，舉世而非之而不加沮」的境界來得好。