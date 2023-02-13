感染新冠病毒 觸椎心之痛

今年1月16日學校放假，我卻因喉嚨痛、咳嗽去看醫生，體溫超過100度不得面診，改為電話問診。我打了三次疫苗，上課還戴雙層口罩 防護，奈何班上學生泰半沒戴口罩，我終究躲不了。新冠肺炎 對我來說是椎心之痛，二哥就是因這病毒於2021年1月12日去世。躺在床上休養時，二哥在世時的點點滴滴，歷歷在我腦海重現。

2020年12月一個下午，二嫂來電告知二哥暈厥住院。二哥患有關節風濕，藥物導致胃口不開，救護車來時血壓、體溫正常，也沒咳嗽，院方不准家人探訪。第二天我和二哥通電話時他還說沒事，當時醫院擠滿了新冠肺炎病人，想不到兩天後他也被感染。那時候沒有所謂疫苗、測試劑，更別提治療新冠肺炎藥物，被感染就等於被判了死刑，第五個星期的星期二晚上，二哥撒手人寰。

我們在越南西貢長大，二哥13歲就已開始賺錢養家，那年我九歲。一天，二哥聽說香港來了一位神醫，用針扎就可針到病除，正下榻在天虹酒店。我自小掌心腳板整天都是濕淋淋，他帶我去找這神醫，神醫說明要先收診金300元，那時候看一次西醫才20元，300元是二哥半個月的薪水呢！神醫把了脈，在我手背扎了針，走到屏風後拿藥。我從屏風隙縫窺看，認出那是父親買給我服用的「十全大補丸」的藥瓶，結果如何可想而知。

因為越戰，政府頒發總動員令，教育部限制讀書年齡，我必須跳級上秀才班方符合條件緩役。我自小唸華校，還來個跳級，其艱難可想而知。大哥帶我報讀數理化輔導班，學費貴得驚人，我只上了一個月。一天二哥提早下班回家，見到我在家，才知道我因學費太貴而輟學，對我說：「我加班也要繼續供你上學。」他自己為養家，白天工作，晚上上夜校，卻願意讓我上燒錢的輔導班。我沒有回去上課，自己買了越文版的各級課本從頭自修。

總動員令把大哥徵召入伍，後來父親去世，二哥成了家庭的支柱。南越淪陷後，大哥被抓進勞改營，中越戰爭爆發時釋放，被流放到新經濟區。大哥每三天得去村公安處報到，眼看稻結了穗，一場洪水不但毀了莊稼，還把新經濟區唯一通往外面的簡陋木筏沖走。在這生死關頭，二哥在西貢搭了偷渡出國的路線，冒險駕著機車，把大哥從新經濟區連夜載他逃出來，大哥上了「幸運號」輪船，僥倖脫離鐵幕。

二哥來美的第一份工作是幫房東 替人修整草地。一次，房東接了單替人鋸掉一棵大樹的生意，房東和二哥都是新手，花了一天時間才把樹幹鋸掉，為了把深埋在地下的盤根錯節挖出來，他們每天揮著小斧頭和剷子一點一點地砍除，壞掉兩把斧頭，手掌都磨損出血。房東分給二哥二十元，心裡過意不去，又把剛買不久的被子當酬勞送給二哥。二哥想起母親還沒有被子，匆匆開了車把棉被送過來 。

二哥捱過少年時的貧困窘迫、熬過年輕時的戰火浩劫、挺過中年時的異地潦倒，卻躲不過新冠肺炎的病魔，二哥的離去對我們無疑是晴天霹靂、椎心泣血。

二哥墓前的草綠了又黃，黃了又綠，新冠病毒也由Alpha、Beta、Gamma、Delta，演變成Omicron，美國因它而去世的已高達100多萬人，這場世紀浩劫也不知何時方能休止。