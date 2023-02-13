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加州華人熱衷玩樂高 升值潛力比黃金、股票還高？

亂倒垃圾？舊金山華埠商戶收烏龍罰單 工務局這麼說

止戰

吳小萍╱洛杉磯

自心本定可證，

本覺本有可修；

迷惑自取可斷，

貪瞋無由可除。

仇恨本無可解，

日月同光可攝；

眾生平等可融，

戰爭無端可止。

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拯救報業以維護民主

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