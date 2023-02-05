論警察執法過當與警民互動

繼明州白警膝壓非裔 嫌犯佛洛伊德 頸部致死，造成各地示威暴動之後，近日在田州曼菲斯五名非裔警察 由於交通事故，對29歲的非裔男子尼科爾斯拳打腳踢，將他活活打死。

兩個悲劇有幾個共同點：兩位死者犯的皆為輕罪，佛洛伊德使用假鈔，尼科爾斯交通違規；兩位也沒有與警方肢體衝突，但是沒有服從指令與警方合作。佛洛伊德拒絕入警車，尼科爾斯拒絕踏出自己車子，而在警方動武之下逃跑。如果兩位嫌犯服從指令，也許會逃過一劫，但是不服指令，絕對不是警方對付嫌犯粗暴動手的藉口以及理由。

在警察執法方面，兩位嫌犯在已經被制伏之下求饒無效，佛洛伊德已經不能呼吸，白警膝蓋壓頸仍不放鬆，尼科爾斯大喊媽媽救命，五位警察仍然拳打腳踢亂棍齊下，兩個事件皆為「執法過當」，對於兩位死者的慘死，警方無法脫罪。

警民衝突以及警方執法過當在美國層出不窮。筆者記得一位非裔國會議員曾經告誡他的兒子，在與警方互動時絕對合作，不服的事情，可以在事後庭上解決。「不吃眼前虧」實為一明智之舉。

世報也曾經登過專家對於警民互動之間的建議：例如被警察攔下，把雙手放在方向盤上，左手在時鐘的12點位置，右手在1點位置，譲在車後的警察可以看到。絕對不要輕舉妄動，例如去拿執照或保險資料等。在不了解車主的情況下，警方會認為車主可能去拿槍或是去隱藏毒品，因而造成緊張情況。

當然，不要與警方爭執或是惡言相向，即使被發現有其它違法行為，不要拒捕，任何不服的小事大事都可以在事後循法律途徑解決，「和平互動」也許可以大事化小，小事化無。

警方對民眾不服從指令的作法，也絕對需要改進，儘量做到「動口不動手」，勸導無效時可以使用不致命武器如辣椒噴霧器等。最重要的是，警方需要增強在職訓練，放下「你不聽我指令，我要好好教訓你一頓」的心態。

警察為執行法律的人員，但不是高於法律，使用私刑應該絕對禁止，地方議會也可以用公聽會的方式召集警員及民眾到場，增加之間的了解包括警民互動須知，民眾應不懼警、不仇警、不廢警，在警民合作下維持治安、避免悲劇重演。