我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

論警察執法過當與警民互動

薛永康 （加州）

繼明州白警膝壓非裔嫌犯佛洛伊德頸部致死，造成各地示威暴動之後，近日在田州曼菲斯五名非裔警察由於交通事故，對29歲的非裔男子尼科爾斯拳打腳踢，將他活活打死。

兩個悲劇有幾個共同點：兩位死者犯的皆為輕罪，佛洛伊德使用假鈔，尼科爾斯交通違規；兩位也沒有與警方肢體衝突，但是沒有服從指令與警方合作。佛洛伊德拒絕入警車，尼科爾斯拒絕踏出自己車子，而在警方動武之下逃跑。如果兩位嫌犯服從指令，也許會逃過一劫，但是不服指令，絕對不是警方對付嫌犯粗暴動手的藉口以及理由。

在警察執法方面，兩位嫌犯在已經被制伏之下求饒無效，佛洛伊德已經不能呼吸，白警膝蓋壓頸仍不放鬆，尼科爾斯大喊媽媽救命，五位警察仍然拳打腳踢亂棍齊下，兩個事件皆為「執法過當」，對於兩位死者的慘死，警方無法脫罪。

警民衝突以及警方執法過當在美國層出不窮。筆者記得一位非裔國會議員曾經告誡他的兒子，在與警方互動時絕對合作，不服的事情，可以在事後庭上解決。「不吃眼前虧」實為一明智之舉。

世報也曾經登過專家對於警民互動之間的建議：例如被警察攔下，把雙手放在方向盤上，左手在時鐘的12點位置，右手在1點位置，譲在車後的警察可以看到。絕對不要輕舉妄動，例如去拿執照或保險資料等。在不了解車主的情況下，警方會認為車主可能去拿槍或是去隱藏毒品，因而造成緊張情況。

當然，不要與警方爭執或是惡言相向，即使被發現有其它違法行為，不要拒捕，任何不服的小事大事都可以在事後循法律途徑解決，「和平互動」也許可以大事化小，小事化無。

警方對民眾不服從指令的作法，也絕對需要改進，儘量做到「動口不動手」，勸導無效時可以使用不致命武器如辣椒噴霧器等。最重要的是，警方需要增強在職訓練，放下「你不聽我指令，我要好好教訓你一頓」的心態。

警察為執行法律的人員，但不是高於法律，使用私刑應該絕對禁止，地方議會也可以用公聽會的方式召集警員及民眾到場，增加之間的了解包括警民互動須知，民眾應不懼警、不仇警、不廢警，在警民合作下維持治安、避免悲劇重演。

警察 佛洛伊德 非裔

上一則

美國要積極備戰2025 面對中共

延伸閱讀

佛洛伊德命案未定罪被告亞裔警 交法官裁決

佛洛伊德命案未定罪被告亞裔警 交法官裁決
田州非裔青年遭警圍毆亡 賀錦麗將出席喪禮

田州非裔青年遭警圍毆亡 賀錦麗將出席喪禮
曼菲斯非裔5警打死人案 又有2名警察、3名急救員解職

曼菲斯非裔5警打死人案 又有2名警察、3名急救員解職
警察暴力和槍枝 難治癒的雙胞胎

警察暴力和槍枝 難治癒的雙胞胎

熱門新聞

「一洲焦點」談拜登家又被搜、拜登麥卡錫會商與聯準會升息。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／拜登家又被搜、會商麥卡錫與FED升息同一天

2023-02-01 14:08

禁中國人買美國房地產 行得通嗎？

2023-02-01 02:00

戰狼變親善 北京新外交轉向

2023-01-29 02:00

重回蘇比克灣？美國仍在圍堵中國

2023-02-02 02:00

美國要積極備戰2025 面對中共

2023-02-04 02:00

南美共同貨幣？恐是空中樓閣

2023-01-30 02:00

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落