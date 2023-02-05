中國新冠疫情危機 已經解除

全球公衛專家在觀察的新冠肺炎疫情 在中國的最後一塊拼圖，隨著農曆春節的過去以及中國在2022年12月及今年1月的疫情演變，似乎對此百年大疫的全貌有了一個比較完整的認知。

由於中國對疫情資訊的不公開透明，各界很難去評估真正的疫情嚴重性。但根據非官方的報導，以及民間的物資及藥物需求，中國新冠疫情的第一波危機已經解除，原因是在各大城市的自然感染率已超過八成。2020年3月英國強生首相所倡議的「佛系防疫 」，成了中國新冠防疫的國家政策。但因發生在新冠病毒演變的末端，病毒毒性已然減弱到千分之一的致死率，與2020年初的2%有了天淵之別，此所以佛系防疫的不同階段適用性迥異，成了公衛防疫的經典教材。

大家所關心的農曆春節後農村及鄉下地區所會出現的第二波或第三波疫情，因農村人口密度不高，即使在沒有疫苗及藥物的地區也不會出現太大的疫情。而全球各國對中國旅客入境的管制，應也會隨著疫情的演變而逐漸鬆綁。

因此，新冠百年大疫的全球演變在未來一兩個月應會宣告結束，世衛組織（ＷＨＯ）也會宣布全球疫情（pandemics）的結束，距離2020年3月的全球疫情危機整整三年。最近日本政府也宣布疫情將鬆綁，口罩令及確診隔離也將取消，為新冠防疫下了一個註腳。

公衛專家原先對中國新冠防疫的好奇及擔憂其實是基於幾個重要的數據，即中國人口達十多億，在國產疫苗保護力在五成以下，抗病毒藥物缺乏，而且在長期近三年的清零政策下自然感染率不高，在高傳染率的Omicron病毒疫情下，將導致大量感染，尤其是在老年人口引起重症及死亡。在過去一兩個月確也發生醫院就醫人口及殯葬業處理死亡數暴增等預期的災難，尤其是對醫藥物資的搶購也殃及海內外，但與2020年全球疫情及在歐美所造成的重創相比，仍在規模上差異甚多，對一個十多億人口的國家實屬不易。

綜而言之，此次百年大疫給公衛界及流行病學界上了一課，即疫情的嚴重性及疫情發生的早期及晚期，隨著病毒株的演變，在防疫政策上及防疫成效上會有重大差異。如何掌握這些資訊及科學證據，將是防疫政策訂定的成敗關鍵。大家也應記取科學上在疫苗藥物在此次百年大疫的驚人進展，唯有平時的紮實創新研究方能奏效。

此次新冠疫情尚留下一個不解之謎，即季節性流感並未在春節期間流行，避免了兩個病毒同時流行對醫療體系可能引起的重創，這是不幸中的大幸。疾病管制署（CDC已）提出建議，以後每年可能都要例行性地與流感疫苗 一樣，在老年及高危險族群施打新冠疫苗。（作者為台灣前疾管局局長）