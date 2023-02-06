槍擊傷亡，向誰求償？

黑色的新年1月，全美就有39件大規模槍案70死167傷，其中包括了大年除夕在我們洛杉磯華人 的舞星舞蹈場所開槍造成20人死傷，震驚了華人社群。大年初二，華人兇手用槍處決了農場工作的五位華人。美國槍擊 已經像另一場瘟疫，不知不覺滲入華人的世界，發現擁槍是快速發洩情緒的方式，就在筆者寫稿時又發生了好來塢附近的三死四傷的槍擊。

洛杉磯的易學大家楊泰鵬先生，在除夕的槍擊事件發生後很憂心的指出，「事情已經很明顯的病入膏肓，政黨彼此還有人執迷不悟堅持反對控槍，是愚迷乎？是私利乎？亦或是業乎？（大國其將衰退乎？）」先生的憂國之心，溢於言表。

就這幾年，多少傷亡是假借憲法第二修正案擁槍之名？有濫殺無辜的，有挾怨報復的。政客們事後的慰問，降半旗有什麼意思？這些傷亡者該向誰求償？

從憲法的角度看，如果擁槍權是修正案得來的，就沒有理由不能再修正。美國大法官的判例位階等同憲法，黨同伐異時就可以推翻判例，便宜行事。擁槍權之所以被抱著不放，除了因為美國全國步槍協會（NRA）有巨大的利潤，NRA對政客的競選金援和國會的遊說，因此都喊著擁槍權是神聖不可侵犯，所以政客只能用降半旗喊口號忽悠受害家屬。政客有想過受害家屬的有生之年失去親人的痛嗎？既然擁槍權是國家憲法賦予，但是人民也有免於恐懼的自由，因此受槍擊傷害的家屬應依法向國家求償。

從風險管理的角度看，政府已經沒有管理擁槍者與槍枝的能力，政客除了選舉、降半旗外也失能了。由保險 公司介入，進行風險管理應是可以思考的方法之一，要求持槍者除了向政府登記持槍證之外，還應單獨購買百萬以上的人身責任保險、如同商業有意外責任險，房客有租賃保險，銀行貸款有貸款保險，汽車有車險，人身有健康保險；為何就是槍枝這樣的武器沒有單獨的槍枝意外險？保險的要義就是風險管理，保險公司要根據槍的型號、攻擊性能進行分類分級保險；對擁槍者的年齡層個資信用評級，精神正常度、家庭暴力傾向、犯罪前科等分類保險，如保險公司拒保，就說明該人不具備憲法賦予擁有武器資格。

我們也同意槍枝本身不會殺人，就如同汽車本身不會去撞人，且大部分的擁槍者是正常人，所以由保險公司來承保，對以營利為主的保險公司不僅是一筆可觀的收入，對受害的民眾也能求償有門，不會無辜喪命且人財兩空，何况憲法第二修正案並沒有排除擁槍件的任何條款。

我們也主張對賣槍者透過保險有把關的機制；賣槍者，違反保險公司拒保的憑證而售槍者，擁槍者，私下進行槍枝轉借或疏於保管而造成災難者，皆應有連坐法。

在行為心理學中有「21天效應」之說，就是一個新理念的形成並得以鞏固，需要21天時間，反覆灌輸，也是一種洗腦現象。憲法第二修正案把美國人的擁槍權已經洗腦成了天賦人權，我們這些衛道者就必須從21個方面，或用21年的時間對擁槍權進行反洗腦，才能撥亂反正。

憲法是擁槍者的護身符，那免於恐懼的自由也是美國的立國精神，也是善良百姓的權利，我們希望國會立法由保險公司介入進行風險管理，可以減少信用不佳、精神失常、家庭暴力、犯罪前科等擁槍的機會，讓社会的日常安全有保障，家庭的完滿可以保全，憲法的條文也受到尊重。